الجيش الأمريكي: تظاهروا بسلمية دون عنف



يأتي هذا، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين، نشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في واشنطن، واصفاً ما شهدته العاصمة الفيدرالية من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه "وصمة عار".



كما أضاف في خطاب ألقاه في حديقة الورود في البيت الأبيض وتناول فيه رسمياً، للمرة الأولى، أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام، احتجاجاً على مقتل جورج فلويد (مواطن أمريكي أسود أعزل) بعد أن خنقه أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس الأسبوع الماضي، أنّه طلب من حكّام الولايات، أخذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع"، مندّداً بما اعتبره أعمال "إرهاب داخلي".

رام الله - دنيا الوطنمع انتشار الآلاف من عناصر الشرطة، والحرس الوطني في العاصمة الأمريكية، وفي ولايات أخرى، الثلاثاء، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، خلال تفقده شوارع واشنطن، أن حرية التعبير والتظاهر مصانة في الولايات المتحدة، وفقاً لما نص عليه الدستور الأمريكي.وشدد على وجوب التزام السلمية بعيداً عن العنف والتخريب، وقال: "ندعم حرية التجمع والتظاهر، كما حرية التعبير، فهذا مصان بالدستور"، مضيفاً أن الحرس الوطني، يحمي حقوق المواطنين"، وفق (أخبار الآن).يأتي هذا في وقت شهدت مدن أمريكية عدة، لاسيما العاصمة أعمال شغب وتكسير وتخريب، تجددت تلك الأعمال، الثلاثاء، بمدينة مانهاتن في نيويورك، حيث سجل تكسير محال ونهب متاجر في الجادة الخامسة، إحدى أرقى المناطق في البلاد.إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية، بالاعتداء على رجال شرطة في المدينة، وإصابة عنصرين بعد صدمهما بسيارة.