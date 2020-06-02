عاجل

  • المالكي: اجتماع مرئي ستقوده النرويج من أجل توفير دعم لمشاريع تقدمها دولة فلسطين

  • المالكي: نحاول استثمار المواقف الدولية لتحقيق ضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ مخطط الضم

  • الدفاع المدني يخمد حريق كبير في أحراش نور شمس شرق طولكرم

دولي

الهند: إصابات (كورونا) تقترب من الـ 200 ألف شخص

الهند: إصابات (كورونا) تقترب من الـ 200 ألف شخص
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد؛ ليقترب بذلك عدد الإصابات في البلاد من 200 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 8171 إصابة، و204 وفيات، خلال يوم واحد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 198706، والوفيات إلى 5598، وفق الإحصائيات التي نقلتها(سكاي نيوز)عربية.

وتصبح الهند بذلك، سابع أعلى دولة في العالم، من حيث عدد المصابين بفيروس (كورونا)، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها، بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين دون عمل.

جديرٌ بالذكر، أن الهند التي سجّلت 95526 حالة شفاء من فيروس (كورونا)، أنهت عملية الإغلاق الرابعة في 31 أيار/ مايو، ودخلت المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 آذار/ مارس الماضي.

أخبار ذات صلة

رئيسة وزراء نيوزيلندا تُعلّق على حادثة فلويد: شعرت بالذعر

رئيسة وزراء نيوزيلندا تُعلّق على حادثة فلويد: شعرت بالذعر

الجيش الأمريكي: تظاهروا بسلمية دون عنف

الجيش الأمريكي: تظاهروا بسلمية دون عنف

وسط مخاوف إزاء الخصوصية.. (إيطاليا) تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي (كورونا)

وسط مخاوف إزاء الخصوصية.. (إيطاليا) تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي (كورونا)

المكسيك: حصيلة ضحايا (كورونا) تتجاوز الـ 10 آلاف

المكسيك: حصيلة ضحايا (كورونا) تتجاوز الـ 10 آلاف

أمريكا: دعوات للعنف ومزاعم قطع الإنترنت عن واشنطن.. وتدخلات لـ (تويتر)

أمريكا: دعوات للعنف ومزاعم قطع الإنترنت عن واشنطن.. وتدخلات لـ (تويتر)

(كنيست) يُصادق بالقراءة الأولى على &#34;القانون النرويجي&#34;

(كنيست) يُصادق بالقراءة الأولى على "القانون النرويجي"

ثمان دقائق و46 ثانية.. تفاصيل جديدة حول مقتل جورج فلويد على يد ضباط أمريكيين

ثمان دقائق و46 ثانية.. تفاصيل جديدة حول مقتل جورج فلويد على يد ضباط أمريكيين

إسرائيل: ارتفاع في عدد مصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل: ارتفاع في عدد مصابي فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُخمد حريقاً كبيراً في أحراش نور شمس شرق طولكرم

الدفاع المدني يُخمد حريقاً كبيراً في أحراش نور شمس شرق طولكرم

القدس: إخطارات الاحتلال في حي وادي الجوز تُهدد بطرد ألف مقدسي

القدس: إخطارات الاحتلال في حي وادي الجوز تُهدد بطرد ألف مقدسي

فتح القدس: المقدسون ملتفون حول القيادة بمقاطعتهم لمؤسسات الاحتلال

فتح القدس: المقدسون ملتفون حول القيادة بمقاطعتهم لمؤسسات الاحتلال

الاحتلال يصور منشآت زراعية في الأغوار الشمالية

الاحتلال يصور منشآت زراعية في الأغوار الشمالية

طوباس: اجتماعات لفتح والفصائل تحضيراً للفعاليات الرافضة للضم من الخميس

طوباس: اجتماعات لفتح والفصائل تحضيراً للفعاليات الرافضة للضم من الخميس

مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم شرق بيت لحم

مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم شرق بيت لحم

نابلس تنظم فعاليات شعبية غداً رفضاً للضم ولتأكيد الالتفاف حول القيادة

نابلس تنظم فعاليات شعبية غداً رفضاً للضم ولتأكيد الالتفاف حول القيادة

الأسرى: محكمة الاحتلال تبت بالتاسع من الجاري بالاعتقال الإداري لـ (جنازرة)

الأسرى: محكمة الاحتلال تبت بالتاسع من الجاري بالاعتقال الإداري لـ (جنازرة)

منوعات

صدمة في بوليوود بعد وفاة &#34;واجد خان&#34;

صدمة في بوليوود بعد وفاة "واجد خان"

إصابة مذيعة CBC بفيروس &#34;كورونا&#34;.. وزوجة أحمد السقا من المخالطين

إصابة مذيعة CBC بفيروس "كورونا".. وزوجة أحمد السقا من المخالطين

جمال شقيقة ووالدة كيفانش تاتليتوغ يخطف الأضواء

جمال شقيقة ووالدة كيفانش تاتليتوغ يخطف الأضواء

فرح بسيسو تفاجئ الجميع بشكلها بعد طول غياب

فرح بسيسو تفاجئ الجميع بشكلها بعد طول غياب

فيديو نادر من 30 عام.. نيللي كريم ونرمين الفقي موديل في إعلانات

فيديو نادر من 30 عام.. نيللي كريم ونرمين الفقي موديل في إعلانات

تطورات جديدة في قضية سما المصري والفيديوهات الفاضحة

تطورات جديدة في قضية سما المصري والفيديوهات الفاضحة

محمد هنيدي يكشف سبب إخفاء مرضه عن الجمهور

محمد هنيدي يكشف سبب إخفاء مرضه عن الجمهور

وصلة غزل بين أصالة وفضل شاكر

وصلة غزل بين أصالة وفضل شاكر

شاهد: أروى تكشف ما فعله الحجر المنزلي بجسدها وتستنجد بالجمهور

شاهد: أروى تكشف ما فعله الحجر المنزلي بجسدها وتستنجد بالجمهور

وفاة مخرج مصري بفيروس &#34;كورونا&#34;

وفاة مخرج مصري بفيروس "كورونا"

عربي

الجيش الإسرائيلي يعيد لبنانيًا اجتاز الحدود قبل أسبوعين

الجيش الإسرائيلي يعيد لبنانيًا اجتاز الحدود قبل أسبوعين

جدة السعودية: عودة المقاهي والمطاعم لاستقبال الزبائن بشروط صحية

جدة السعودية: عودة المقاهي والمطاعم لاستقبال الزبائن بشروط صحية

تصل 10 آلاف جنيه باليوم.. الصحة المصرية تُحدد أسعار علاج (كورونا) بالمستشفيات الخاصة

تصل 10 آلاف جنيه باليوم.. الصحة المصرية تُحدد أسعار علاج (كورونا) بالمستشفيات الخاصة

بعد انحسار الوباء.. تعرّف على أول دولة عربية تُعلن موعد فتح حدودها

بعد انحسار الوباء.. تعرّف على أول دولة عربية تُعلن موعد فتح حدودها