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  • وزارة الاقتصاد تتلف 4.5 طن من الكيك الفاسد في خانيونس جنوب قطاع غزة

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تتلف 4.5 طن من الكيك الفاسد

وزارة الاقتصاد تتلف 4.5 طن من الكيك الفاسد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، 4.5 طن من الكيك الفاسد في محافظة خانيونس، وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في بيان أصدرته، اليوم، إن طواقم حماية المستهلك، أتلفت الكيك بناءَ على طلب من التاجر.

وذكر البيان، أن عملية الإتلاف، تمت بالتعاون مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة من وزارة الصحة، وقسم الصحة، ببلدية بني سهيلا، ومباحث التموين.

وأشار إلي أن الطواقم في محافظة غزة، أتلفت (1100) كجم من الأحشاء لدى أحد التجار في المحافظة، بناءً على طلبه،  بعد ظهور علامات الفساد على الكمية المذكورة، وتم اتلاف الكمية في مكب النفايات بالتعاون مع بلدية غزة.

وتعمل دائرة حماية المستهلك، على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الإرشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

ولفت البيان، إلى أن مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، عقد لقاء مع د. على برهوم، رئيس مجلس إقراض البلديات؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأوضح أن الجانبين استعرضا الجهود المشتركة في ترحيل نواتج الرمال، نتيجة الحفر لمشاريع البنية التحتية، ووضع آليات التصرف بها بإشراف من وزارة الاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق على فتح مقلع للطينة للمقاولين بمنطقة (صوفا) شرقي خانيونس.

وأجرى بنات جولة تفقدية لمقالع الرمال في محافظة غزة، للإشراف على العمل الميداني لمقالع الرمال، والاطلاع على سير العمل، مشيداً بدور وجهود الموظفين العاملين في مقالع الرمال.

وتم خلال الجولة معاينة بعض رمال الطمم الزائدة في منطقة المحررات، وبحث كيفية الاستفادة من رمال الطمم، وفي نهاية الجولة، تم عقد لقاء مع مدير عام الإدارة العامة للمحررات، شكري النجار، لتنسيق العمل بينهما.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وذكر البيان، أن الإدارة العامة للتجارة والمعابر، قامت خلال اليومين الماضيين، بتحرير 8 محاضر ضبط، و9 محاضر تحفظ، وبلغت الكمية المضبوطة 36 طناً، والكمية المتحفظ عليها 85 طناً. 
صورة الكيك الفاسد

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