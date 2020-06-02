صور: تشييع جثمان الطفلة قراعين التي توفيت إثر إصابتها برصاصة طائشة



وكانت الطفلة قراعين، نقلت إلى مستشفى (هداسا عين كارم) قبل أسبوعين، إثر إصابتها برصاصة طائشة بالرأس، وهي بحالة حرجة، وقد أعلن المستشفى عصر أمس الاثنين وفاتها.



ووفقاً للمستشفى، فقد وصلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي، وموصولة بجهازالتنفس الاصطناعي، وهي بحالة خطرة.





وخلال مكوثها في المستشفى، أُخضعت الطفلة للعلاج والجراحة من قبل مختصين بجراحة الدماغ والأعصاب، وعولجت بشكل مكثف في وحدة العناية المركزة للأطفال، لكن إصابة الدماغ، كانت شديدة للغاية.



وحمل الصحفي أحمد جلاجل، أحد أقارب الطفلة السلطات الإسرائيلية مسؤولية التقاعس في التحقيق بإصابتها، حيث لم تكشف عن ملابسات الحادثة، علماً أن الحديث يدور عن إصابة الطفلة برصاصة طائشة دون تحديد مصدرها.



يذكر، أن الطفلة رفيف قراعين من بلدة سلوان، وتسكن في بلدة العيساوية مع ذويها حيث وقوعت الحادثة.















رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من القدس مساء أمس، الاثنين، جثمانالطفلة رفيف محمد سعيد قراعين (4 سنوات) من بلدة سلوان إلى مثواها الأخير في مقبرة باب الرحمة، بعد الصلاة عليها في المسجد الأقصى المبارك.