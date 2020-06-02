دولي

وسط مخاوف إزاء الخصوصية.. (إيطاليا) تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي (كورونا)

وسط مخاوف إزاء الخصوصية.. (إيطاليا) تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دشّنت إيطاليا، أمس الإثنين، تطبيقاً للهواتف الذكية يهدف إلى تتبع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في أربع مناطق قبل توسيع نطاق استخدامه في كل أنحاء البلاد، على الرغم من الاعتراض واسع النطاق عليه من أشخاص قلقين بشأن انتهاك الخصوصية.

وتخفّف إيطاليا تدريجياً منذ بداية مايو القيود المفروضة على الحركة وأنشطة الشركات، لكن هناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس مجدداً إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد التباعد الاجتماعي.

يهدف تطبيق (إميوني) التي تعني المنيع، وفق ما نقلته (سبق)، إلى تقليل خطر هذا الاحتمال عبر تسجيل اقتراب المستخدمين من بعضهم بعضا.

وإذا أثبتت الفحوص إصابة شخص بالفيروس، يُبلغ التطبيق آخر مَن خالطهم لعزل أنفسهم والخضوع للفحص، مما يساعد السلطات الصحية على التصرف بسرعة والحد من انتقال العدوى.

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