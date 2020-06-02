المكسيك: حصيلة ضحايا (كورونا) تتجاوز الـ 10 آلاف



يُذكر، أن المكسيك شهدت تفشياً للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجّلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك، مع تسجيل عدد قياسي من الوفيات يوم الثلاثاء 26 أيار/ مايو، حين بلغ عدد الوفيات 501 حالة.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذّرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس (كورونا)، نظراً للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.





وبحسب إحصاءات، فإن عدد ضحايا (كورونا) في أمريكا اللاتينية تجاوز الـ 50 ألف وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، تسجيل 237 وفاة جديدة من جرّاء فيروس (كورونا) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10167 حالة.كما أكّدت السلطات المكسيكية، تسجيل 2771 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 93435 حالة إصابة مؤكّدة، وذلك وفق ما نقلته (رويترز).