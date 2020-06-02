تصل 10 آلاف جنيه باليوم.. الصحة المصرية تُحدد أسعار علاج (كورونا) بالمستشفيات الخاصة

رام الله - دنيا الوطنحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، أسعار علاج فيروس (كورونا) بالمستشفيات الخاصة، بعد قرار مجلس الوزراء بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة، التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل، بعدد من هذه المستشفيات.ووافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفق موقع (مصراوي)، على مقترح الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، بتحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها، بعد ورود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لـ (كورونا) بالمستشفيات.- تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.- تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه.- وتكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.وقالت وزارة الصحة: إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.