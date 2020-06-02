بعد انحسار الوباء.. تعرّف على أول دولة عربية تُعلن موعد فتح حدودها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تونس، أنها ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 حزيران/ يونيو، على أمل إنقاذ صناعة السياحة، بعد السيطرة على جائحة فيروس (كورونا).



وذكرت الحكومة التونسيةً، أنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتباراً من يوم الخميس، وذلك وفق ما نقله موقع (سكاي نيوز) عربية.



وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس (كورونا) و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.



وتوقعت تونس، أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4.3% هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1956، وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.