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شؤون فلسطينية

الاحتلال مَنَع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 وقتاً الشهر المنصرم

الاحتلال مَنَع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 وقتاً الشهر المنصرم
الحرم الابراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، 54 وقتاً خلال شهر أيار/ مايو  المنصرم.

وقال مدير الحرم، ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة: إن سلطات الاحتلال،  منعت رفع الأذان 54 وقتاً خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، واعتبر هذه الإجراءات تعدياً على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية، والقوانين الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد سعيد التميمي: إن إخضاع قوات الاحتلال المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة من مدينة الخليل، ومواصلة منع رفع الأذان، تأتي في إطار مساعي الاحتلال لإحلال الطابع اليهودي على المسجد بشتى الطرق، سواء من خلال منع رفع الأذان، أو من خلال إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بزيارته، ما يتطلب من الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، التدخل العاجل للجم هذه السياسة الإسرائيلية ووقفها.

كما وجه التميمي، دعوته للمواطنين بضرورة التواجد في الحرم الإبراهيمي، مؤكدا أنه شأن إسلامي فلسطيني خالص، ولا يحق لليهود التدخل فيه من قريب أو بعيد.

ويذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الخميس المنصرم، عمال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي الثالث من الشهر الماضي، صادق وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينت، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلاً عن إقامة مصعد لهم. 

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