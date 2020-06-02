مستوطن إسرائيلي يُقدم على تجريف أراض فلسطينية في منطقة عرب المليحات بأريحا





وأظهرت الصور قيام مستوطن بتجريف الأراضي قرب تجمع عرب المليحات الفلسطيني، الواقع على نهاية طريق المعرجات، بدعوى إقامة جدار على تلك الأراضي، لحماية (كيبوتس) له.



وسبق، أن صادرت قوات الاحتلال، بركسات تعود ملكيتها لمواطنين في المنطقة، وهدمت عدداً من الخيام وغرف الزينكو في تلك المنطقة، في سعي لتهجير السكان من أراضيهم، ويعتقد بأن تلك الإجراءات، تتماهى مع خطط حكومة الاحتلال لضم الأغوار، علماً بأن تلك المنطقة، من ضمن المناطق المهمشة من ناحية الخدمات، وأيضاً هي منطقة مستهدفة من قبل الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطن إسرائيلي، صباح الثلاثاء، على تجريف أراض فلسطينية في منطقة عرب المليحات، شمال غرب أريحا.