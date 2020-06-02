قوات الاحتلال تستهدف الصيادين وتتوغل شرقي غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بالرصاص، وخراطيم المياه، في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرقها.



وأفادت (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت الرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما اضطرهم للمغادرة والعودة إلى الشاطئ.



وأضافت، أن آليات عسكرية إسرائيلية، تضم دبابات وجرافات، انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي لمدينة غزة، توغلت لليوم الثاني على التوالي لعشرات الأمتار داخل أراضي المواطنين، بحي الزيتون شرقي المدينة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع.