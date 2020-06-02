عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" واعتقال موظف بالأوقاف

مستوطنون يقتحمون الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل عشرات المستوطنين، ولليوم الثالث على التوالي، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، بعد إعادة فتحه بعد الإغلاق الذي استمر 69 يوماً.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، صباح اليوم الثلاثاء، في حين انتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد؛ لحماية المستوطنين أثناء عملية الاقتحام، التي تخللها أداء طقوس تلمودية.



وشهد يوما أمس وأول أمس، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في الأيام الأولى من إعادة فتحه.



وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال، موظف الأوقاف حسام سدر، من باحات المسجد الأقصى، واقتادته لمركز تحقيق (بين إلياهو) في البلدة القديمة.



وتتواصل دعوات ما تسمى "بمنظمات الهيكل" المزعوم الاستيطانية، لاقتحام المسجد الأقصى، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين، وملاحقة المرابطين، وإبعادهم عن المسجد؛ لتسهيل اقتحامات المستوطنين، وتنفيذ مخططات ومشاريع تهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.