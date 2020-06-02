(كنيست) يُصادق بالقراءة الأولى على "القانون النرويجي"





وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، صباح اليوم الثلاثاء، أن كنيست صادقت على القانون النرويجي، بأغلبية 64 صوتاً من أصوات الأعضاء، ومعارضة 38 عضواً.





وبحسب القناة، يسمح القانون النرويجي، لأعضاء (كنيست) بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في (كنيست).





وأشارت القناة، إلى أن هذا القانون، الذي قدمه بيني غانتس، وذلك من أجل تجاوز مرشحي حزب (ييش عتيد) و(تيلم) بـ (كنيست)، وإدخال أعضاء جدد من حزبه (حيسون لإسرائيل).

رام الله - دنيا الوطنصادقت الهيئة العامة لـ (كنيست) الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع (القانون النرويجي)، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.