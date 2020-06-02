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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تعيين جلسات استئناف للأسرى جنازرة وجعارة وقطامش

هيئة الأسرى: تعيين جلسات استئناف للأسرى جنازرة وجعارة وقطامش
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن محكمة الاحتلال، قررت تعيين جلسه استئناف للنظر في قرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام منذ 22 يوماً، سامي جنازرة بتاريخ 9/6/2020.

ولفتت الهيئة إلى أن الاسير جنازرة، قد تم نقله من عزل (النقب) إلى عزل سجن (عسقلان) اليوم، وهي المرة الثالثة، التي يتم فيها نقله بشكل متكرر وبظروف صعبة، بهدف كسر إضرابه وإفشاله.

وفي سياق ذي صله، أوضحت الهيئة، أن محكمة الاحتلال، قررت تعيين جلسه استئناف للنظر في قرار الاعتقال الإداري للأسير هاني جعارة، أمين سر حركة (فتح) إقليم شمال الخليل، وذلك بتاريخ 17/6/2020، كما تم تعيين جلسة استئناف للأسير الإداري
أحمد قطامش، بذات التاريخ.

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