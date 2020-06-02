طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شواكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل.
الدجاج: 10 – 11 شيكلاً.
صدر: 25 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً.
الأسماك الطازجة:
فريدي عملاق: 1ك = 40 شيكلاً.
فريدي صغير: 1ك = 15 – 18 شيكلاً.
فريدي وسط: 1ك = 25 شيكلاً.
سردينة: 12 شيكلاً.
مليطة: 25 شيكلاً.
سويسي: 33 شيكلاً.
دنيس (برك): 40 شيكلاً.
طرخون: 27 شيكلاً.
حباري: 20 شيكلاً.
جمبري وسط: 35 شيكلاً.
شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو 2020، استقراراً على جميع أنواعها، ونسرد إليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، وفق ما رصدته (الرسالة الاقتصادية):
الخضروات
الذرة: 8 كوز = 10 شواكل.
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 7 ك = 10 شوكل.
بامية بلدية: 16 شيكلاً
بامية حبة طويلة: 12 شيكلاً.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
باذنجان: 1 ك = 1 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل.
بنجر: 1ك = 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل.
تومة (وقية): 2 شيكل.
فقوس: 2 -3 شواكل.
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شواكل.
موز: 3- 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 6.5 شواكل.
أجاص: 5 – 6 شواكل.
أسكدنيا: 1 ك = 7 شواكل.
خوخ: 1 ك = 6 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب أخضر: 1ك = 8 شواكل.
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
القعود: 38 شيكلاً.
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 7 ك = 10 شوكل.
بامية بلدية: 16 شيكلاً
بامية حبة طويلة: 12 شيكلاً.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
باذنجان: 1 ك = 1 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل.
بنجر: 1ك = 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل.
تومة (وقية): 2 شيكل.
فقوس: 2 -3 شواكل.
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شواكل.
موز: 3- 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 6.5 شواكل.
أجاص: 5 – 6 شواكل.
أسكدنيا: 1 ك = 7 شواكل.
خوخ: 1 ك = 6 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب أخضر: 1ك = 8 شواكل.
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
القعود: 38 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شواكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل.
الدجاج: 10 – 11 شيكلاً.
صدر: 25 شيكلاً.
فخد: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
كبدة: 16 شيكلاً.
الأسماك الطازجة:
فريدي عملاق: 1ك = 40 شيكلاً.
فريدي صغير: 1ك = 15 – 18 شيكلاً.
فريدي وسط: 1ك = 25 شيكلاً.
سردينة: 12 شيكلاً.
مليطة: 25 شيكلاً.
سويسي: 33 شيكلاً.
دنيس (برك): 40 شيكلاً.
طرخون: 27 شيكلاً.
حباري: 20 شيكلاً.
جمبري وسط: 35 شيكلاً.
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