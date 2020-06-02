طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في أسواق غزة

شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو 2020، استقراراً على جميع أنواعها، ونسرد إليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، وفق ما رصدته (الرسالة الاقتصادية):