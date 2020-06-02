غزة: ثلاثة حوادث سير نتج عنها وفاة طفل وإصابة 11 خلال 24 ساعة



وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها وفاة الطفل عبيدة إبراهيم البرس (سبع سنوات) إلى جانب 11 إصابة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة، قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.



وأضافت المرور: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنتشهد حالة الطرق في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، والحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.