شؤون فلسطينية

تسريع استعدادات الجيش لتبعات ضم مناطق الضفة تتصدر الصحف الإسرائيلية

تسريع استعدادات الجيش لتبعات ضم مناطق الضفة تتصدر الصحف الإسرائيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
إيعاز وزير جيش الاحتلال، بني غانتس، لرئيس أركانه أفيف كوخافي، بتسريع استعدادات الجيش لتبعات ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

يديعوت أحرنوت:    

- غانتس يوعز لرئيس الأركان، بتسريع استعدادات الجيش لتبعات الضم.

- نتنياهو: لن نسمح للشرطة باقتحام المنازل دون أمر قضائي.

- سابقة في الحكومة الموسّعة: وزير واحد يطلب مديرين تنفيذيين،

- إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض خلال بيان ترامب.

- ترامب لحكام الولايات: "أنتم ضعفاء، أوقفوا الناس".

- الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد جرائم قتل النساء.

- حملة دولية: "قتلوا فلويد أولاً ثم الحلاق".

- 285 وفاة و17169 مصاباً بفيروس (كورونا) في إسرائيل.

- لجنة المالية تُصادق على إضافة 14 مليار شيكل لحزمة المساعدات.

 هآرتس:

- إغلاق المدارس في القدس بعد تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الطلاب والمعلمين.

- تحليل: قانون الطوارئ الإسرائيلي لأزمة (كورونا) يمكن أن يكرّس انتهاك حقوق الإنسان.

- غانتس يوعز لرئيس الأركان، بتسريع الاستعدادات لـ "التغييرات الدبلوماسية في الساحة الفلسطينية".

- التظاهرات في واشنطن خرجت عن نطاق السيطرة.

- ترامب لحكام الولايات: "المتظاهرون سيدوسون عليكم، ستظهرون مثل مجموعة من الحمقى".

- وزارة الصحة الإسرائيلية: تشخيص 98 مصاباً جديداً بفيروس (كورونا).

- الآلاف يحتجون على العنف ضد النساء في تل أبيب.

"معاريف":

- تشخيص إصابة موظف بمكتب رئيس الوزراء بفيروس (كورونا).

- آلاف الأشخاص يحتجون على العنف ضد النساء.

- ليبرمان: "نتنياهو ديماغوجي وكاذب" أمسالم: "غسيل الدماغ البلشفي".

- وزارة التعليم: تشخيص إصابة 206 من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بفيروس (كورونا).

- وزير الصحة: "سنجري فحوصات (كورونا) لأشخاص لا يعانون من أية أعراض"

- نتنياهو: "لن نسمح للشرطة باقتحام المنازل دون أمر قضائي".

- وزارة الخارجية غاضبة: "ليس لدينا عمل بشأن تطبيق السيادة".

- اللجنة الدستورية في كنيست توافق على القانون النرويجي بالقراءة الأولى.

- أعمال شغب بالقرب من البيت الأبيض.. ترامب: "تظاهرات- إرهاب داخلي".

"إسرائيل اليوم":

- إصابة موظف بمكتب رئيس الوزراء بفيروس (كورونا): هل سيخضع نتنياهو للحجر الصحي؟

- غانتس يوعز لرئيس الأركان بالاستعداد فوراً لتطبيق السيادة.

- خلال يوم واحد: تضاعف عدد الطلاب الذين دخلوا في الحجر الصحي ثلاث مرات.

- نتنياهو: "لن نسمح لضباط الشرطة باقتحام المنازل دون أمر قضائي".

- غانتس يُوضح: "لا يمكن للشرطة اقتحام المنازل".

- أوباما حول أعمال الشغب في الولايات الأميركية: "لا عذر للعنف".

- استمرار الاحتجاجات الأميركية: أنباء عن نقل ترامب إلى قبو.

- أعمال الشغب في الولايات المتحدة تتصاعد؛ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بالقرب من البيت الأبيض.

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