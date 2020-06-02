تسريع استعدادات الجيش لتبعات ضم مناطق الضفة تتصدر الصحف الإسرائيلية



هآرتس:



- إغلاق المدارس في القدس بعد تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الطلاب والمعلمين.



- تحليل: قانون الطوارئ الإسرائيلي لأزمة (كورونا) يمكن أن يكرّس انتهاك حقوق الإنسان.



- غانتس يوعز لرئيس الأركان، بتسريع الاستعدادات لـ "التغييرات الدبلوماسية في الساحة الفلسطينية".



- التظاهرات في واشنطن خرجت عن نطاق السيطرة.



- ترامب لحكام الولايات: "المتظاهرون سيدوسون عليكم، ستظهرون مثل مجموعة من الحمقى".



- وزارة الصحة الإسرائيلية: تشخيص 98 مصاباً جديداً بفيروس (كورونا).



- الآلاف يحتجون على العنف ضد النساء في تل أبيب.



"معاريف":



- تشخيص إصابة موظف بمكتب رئيس الوزراء بفيروس (كورونا).



- آلاف الأشخاص يحتجون على العنف ضد النساء.



- ليبرمان: "نتنياهو ديماغوجي وكاذب" أمسالم: "غسيل الدماغ البلشفي".



- وزارة التعليم: تشخيص إصابة 206 من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بفيروس (كورونا).



- وزير الصحة: "سنجري فحوصات (كورونا) لأشخاص لا يعانون من أية أعراض"



- نتنياهو: "لن نسمح للشرطة باقتحام المنازل دون أمر قضائي".



- وزارة الخارجية غاضبة: "ليس لدينا عمل بشأن تطبيق السيادة".



- اللجنة الدستورية في كنيست توافق على القانون النرويجي بالقراءة الأولى.



- أعمال شغب بالقرب من البيت الأبيض.. ترامب: "تظاهرات- إرهاب داخلي".



"إسرائيل اليوم":





- إصابة موظف بمكتب رئيس الوزراء بفيروس (كورونا): هل سيخضع نتنياهو للحجر الصحي؟



- غانتس يوعز لرئيس الأركان بالاستعداد فوراً لتطبيق السيادة.



- خلال يوم واحد: تضاعف عدد الطلاب الذين دخلوا في الحجر الصحي ثلاث مرات.



- نتنياهو: "لن نسمح لضباط الشرطة باقتحام المنازل دون أمر قضائي".



- غانتس يُوضح: "لا يمكن للشرطة اقتحام المنازل".



- أوباما حول أعمال الشغب في الولايات الأميركية: "لا عذر للعنف".



- استمرار الاحتجاجات الأميركية: أنباء عن نقل ترامب إلى قبو.



- أعمال الشغب في الولايات المتحدة تتصاعد؛ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بالقرب من البيت الأبيض.

رام الله - دنيا الوطنإيعاز وزير جيش الاحتلال، بني غانتس، لرئيس أركانه أفيف كوخافي، بتسريع استعدادات الجيش لتبعات ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم اليوم الثلاثاء.- غانتس يوعز لرئيس الأركان، بتسريع استعدادات الجيش لتبعات الضم.- نتنياهو: لن نسمح للشرطة باقتحام المنازل دون أمر قضائي.- سابقة في الحكومة الموسّعة: وزير واحد يطلب مديرين تنفيذيين،- إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض خلال بيان ترامب.- ترامب لحكام الولايات: "أنتم ضعفاء، أوقفوا الناس".- الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد جرائم قتل النساء.- حملة دولية: "قتلوا فلويد أولاً ثم الحلاق".- 285 وفاة و17169 مصاباً بفيروس (كورونا) في إسرائيل.- لجنة المالية تُصادق على إضافة 14 مليار شيكل لحزمة المساعدات.