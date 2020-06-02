(كورونا): 104 وفيات و8,312 إصابة جديدة في 18 دولة عربية





104 وفيات و 8,312 إصابة جديدة في 18 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات أن 10 دول عربية أعلنت الإثنين، عن 104 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، العراق، الكويت، الجزائر، اليمن، قطر، الامارات، سلطنة عمان، والصومال، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت مصر وفاة 46 شخصاً، من مجموع 1,005 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 1,399 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 26,399 حالة.



وسجلت السعودية 22 حالة وفاة، من مجموع 525 وفاة حتى الآن، كما سجلت 1,881 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 87,142 شخصاً.



وسجلت العراق وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 215 شخصا، كما سجلت 429 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,868 حالة حتى الآن.



كما سجلت الكويت وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 220 شخصاً، كما سجلت 719 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27,762 حالة حتى الآن.



وسجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 661 شخصاً، كما سجلت 119 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,513 حالة حتى الآن.



وسجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 84 شخصا، كما سجلت 31 إصابة جديدة، من مجموع 354 إصابة حتى الآن.



وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 40 شخصا، كما سجلت 1,523 إصابة جديدة، من مجموع 58,433 إصابة حتى الآن.



وكذلك سجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 266 شخصاً، كما سجلت 635 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35,192 حالة حتى الآن.



كما سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 50 شخصا، كما سجلت 786 إصابة جديدة، من مجموع 12,223 إصابة حتى الآن.



كذلك سجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 79 شخصا، كما سجلت 47 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 2,023 إصابة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 473 اصابة جديدة من مجموع 11,871 اصابة في المملكة، توفي منهم 19 شخصا.



وسجلت جيبوتي 215 اصابة جديدة، من مجموع 3,569 اصابة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 24 شخصاً.



وتم تسجيل 26 اصابة جديدة في المغرب، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين في المملكة الى 7,833 حالة، توفي منهم 205 أشخاص حتى الآن.



وسجلت لبنان 13 اصابة جديدة، من مجموع 1,233 حالة في البلاد، توفي منهم 27 شخصاً حتى الآن.



وسجلت تونس، 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,084حالة، توفي منهم 48 شخصا حتى الآن.



وسجلت الأردن 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 746 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



واعلن في فلسطين عن تسجيل اصابة جديدة واحدة لمواطن في قلقيلية، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات الى 628 حالة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 5 مواطنين.



وأخيرا سجلت سوريا اصابة جديدة واحدة، من مجموع 123 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 5 أشخاص حتى الآن.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الإثنين، اكثر من 82 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة نحو ألفي حالة وفاة على الأقل حتى الآن.



ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الإثنين، عن 397 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 106,592 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها اكثر من مليون و 851 ألف شخص، منهم اكثر من 14 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



من جانبها بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 39,045 شخصا، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 276,332 إصابة، حتى الآن، منهم 1,570 إصابة آخر 24 ساعة.



وتستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الإثنين، 60 حالة وفاة، من مجموع 33,475 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 200 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 233,197 حالة مؤكدة.



يليها البرازيل التي تستقر عند المركز الرابع، بحصيلة وفيات تبلغ 29,534 شخصا، منهم 220 الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 519,704 حالات مؤكدة، منهم 4,855 في آخر 24 ساعة.



فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,833 وفاة، منهم 31 الإثنين، وحصيلة 189,220 إصابة، منهم 338 آخر 24 ساعة.



وتأتي بعدها اسبانيا في المركز السادس، حيث سجلت حصيلة وفيات تبلغ 27,127 شخصا، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 286,718 شخصاً، منهم 209 في آخر 24 ساعة.



المكسيك تأتي في المركز السابع، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 9,930 شخصا، منهم 151 الإثنين، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 90,664 شخصا، منهم 3,152 آخر 24 ساعة. يليها بلجيكا في المركز الثامن، بحصيلة وفيات تبلغ 9,486 حالة، منهم 19 الإثنين وحصيلة 58,517 إصابة، منهم 136 آخر 24 ساعة.



وتأتي ألمانيا التي تستقر عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,618 شخصاً، منهم 13 الإثنين، وبحصيلة 183,765 إصابة، منهم 271 آخر 24 ساعة.



إيران بدورها تستقر عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 7,878 شخصاً، منهم 81 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 154,445 إصابة، منهم 2,979 آخر 24 ساعة.



كندا بدورها تستقر عند المركز ال11، بحصيلة وفيات تبلغ 7,325 شخصا، منهم 30 الإثنين، كما سجلت 700 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 91,647 حالة في البلاد.



هولندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,962 شخصا، منهم 6 الإثنين، وحصيلة اصابات تبلغ 46,545 إصابة، منهم 103.



الهند التي صعدت مؤخرا تستقر عند المركز ال13 حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها 5,608 أشخاص، منهم 200 الإثنين، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 198,370 شخصاً، منهم 7,761 آخر 24 ساعة.



روسيا التي صعدت على حساب الصين الى المركز ال14 عالميا، منذ الأحد، بحصيلة وفيات تبلغ 4,855 شخصاً، منهم 162 الإثنين، وبحصيلة إصابات تبلغ 414,878 شخصاً، منهم 9,035.



وحلت جمهورية بيرو، لأول مرة وعلى حساب الصين، في الترتيب ال15 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 شخصاً، منهم 128 الإثنين، وحصيلة اصابات تبلغ 170,039 حالة منهم 5,563 اصابة جديدة آخر 24 ساعة. لتتراجع الصين بذلك الى المركز ال16، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الإثنين ومنذ أيام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 83,017 حالة، منهم 16 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى مساء الإثنين، أن الفيروس أودى بحياة 376,238 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 6 ملايين، و342 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونين و887 ألف مريض.وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 18 دولة، الإثنين، عن وفاة 104 أشخاص متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,312 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع ملحوظ عن حصيلة وفيات وإصابات الأحد، التي كانت 141 وفاة، و9,101 إصابة جديدة في 19 دولة عربية.