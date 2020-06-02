قلقيلية تُسجّل إصابتين جديدتين بـ (كورونا) إحداهما لطفل (سنة وسبعة أشهر)

أعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين لمواطنين من بلدة عزون عتمة.



وأفاد رواجبة في تصريح رسمي عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن إحدى الإصابتين، تعود لطفل عمره سنة وسبعة أشهر؛ ليرفع ذلك عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 16 إصابة في المحافظة.





وأكدت وزير الصحة الدكتورة مي كيلة، بأن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عاماً، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في فلسطين منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها خمس حالات وفاة و527 حالة تعافي.





فيما أوعز محافظ قلقيلية للطواقم الطبية والأمنية، بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصابين، وستكون هناك إجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع، وحجم الاختلاط، وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية".



وكانت وزارة الصحة، قد قامت بسحب 56 عينة يوم أمس، والعينتان المصابتان من ضمنها، وتقوم الوزارة بسحب عينات اخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة الوبائية الجديدة.



وكشف عن أن بلدة عزون عتمة، ما زالت منطقة مغلقة والإجراءات الأمنية والطبية مستمرة.

رام الله - دنيا الوطن