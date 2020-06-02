قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن المعتقلين هم: عهد حازم الريماوي (18 عاماً) من بلدة بيت ريما، وخلدون البرغوثي (40 عاماً) من كوبر شمالاً، وقصي عمر خراز (18 عاماً) من بلدة سلواد شرقًا، وبأن جنود الاحتلال، داهموا منازلهم وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.