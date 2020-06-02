الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين ومخيمها

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات.



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال في جنين، اعتقلت الأسيرين المحررين الشيخ خالد سليمان أبو الحسن، وفتحي العتوم، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما.



وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد النبهان الطالب بكلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، واحتجزت الشاب أحمد نشرتي بعد استجوابه، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة، أطلق جنود الاحتلال خلالها، الرصاص وقنابل الصوت.