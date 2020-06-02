الشرطة: ضبط متهمَيْن بحادثة إطلاق النار بمدينة غزة



وقالت في بيان نشره موقع وزارة الداخلية والأمن والوطني بغزة، على لسان المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي: إنه في إطار متابعتها لحادثة إطلاق النار بمدينة غزة ظهر أمس الإثنين، أوقفت الشرطة المتهمَيْن الرئيسين في الحادثة وهما (ط، ج) 38 عاماً، و(ع، ج) 37 عاماً، وضبطت السلاح المستخدم في الحادثة، والمركبة التي استقلها الفاعلان.



وأكدت الشرطة أنها أحالت كلا المتهمَيْن إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.



وكان البطنيجي أكد بعد ظهر الاثنين، أن الشرطة، تتابع حادثة إطلاق النار على إثر خلافات شخصية في مدينة غزة.



وأوضح أن الحادثة أدت لإصابة طفل، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً، وحدّدت هوية مطلقي النار.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة بغزة فجر اليوم الثلاثاء، ضبط المتهمَيْن بحادثة إطلاق النار في مدينة غزة.