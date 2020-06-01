شؤون فلسطينية

(أمنستي): الفلسطينيون تحت الاحتلال عالقون بنظام مُهيمن يمس كافة جوانب حياتهم

(أمنستي): الفلسطينيون تحت الاحتلال عالقون بنظام مُهيمن يمس كافة جوانب حياتهم
أحد حواجز الاحتلال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي): إن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم".

جاء ذلك، على لسان مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقيباً على جلسة الاستماع في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس؛ للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على مسؤول الحملات فيها، ليث أبو زيّاد.

وأضافت مرايف: "في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث"، مشيرة إلى أن "القاضي قد قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية، استناداً إلى (المعلومات السرية) التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكاً واضحاً للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائياً على قرار الحظر".

وتابعت: "توضح جلسة المحكمة طبيعة (العدالة) الإسرائيلية المجحفة التي يواجها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال".

وقالت: "يحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين أصبحوا هدفاً للسلطات".

وأكدت مرايف، أن "جزءاً أساساً من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادراً على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات، وتوضح قضية ليث ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين". 

وأشارت إلى أن ذلك يدل "على ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدة أن منظمة العفو الدولية، ستواصل حملتها لرفع حظر السفر، وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة، بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة".

ودعت سلطات الاحتلال إلى وضع حد لحظر السفر هذا، "الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بعمل زميلنا كمدافع عن حقوق الإنسان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، من مواصلة عملهم المهم دون خوف من الانتقام".

أخبار ذات صلة

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الجالية الفلسطينية بمصر

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الجالية الفلسطينية بمصر

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

"العربية الفلسطينية" تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة

مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

شاهد: الاحتلال يُجبر المقدسي جعابيص على هدم منزله بيده ببلدة جبل المكبر

شاهد: الاحتلال يُجبر المقدسي جعابيص على هدم منزله بيده ببلدة جبل المكبر

وصفها بـ &#34;البشعة&#34;.. الرئيس عباس يُعلق على جريمة إعدام الاحتلال للشاب الحلاق

وصفها بـ "البشعة".. الرئيس عباس يُعلق على جريمة إعدام الاحتلال للشاب الحلاق

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

"العربية الفلسطينية" تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من طولكرم بعد استدعائه لمقابلة المخابرات

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من طولكرم بعد استدعائه لمقابلة المخابرات

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال أيار

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال أيار

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)