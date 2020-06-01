تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الجالية الفلسطينية بمصر

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بمصر.



وقالت الوزارة، في تصريح صحفي عبر (تويتر): "تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في جمهورية مصر العربية للمواطن محمد خليل حسن عبد الهادي (49 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)".



وكانت "الخارجية" أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقبل إعلان حالتي الوفاة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) اليوم الاثنين: إن هناك 110 حالات وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1779 إصابة و943 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.



رام الله - دنيا الوطن