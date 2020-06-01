"العربية الفلسطينية" تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق





وأضاف: "الحلاق لا يشكل خطراً على إسرائيل سوى أنه فلسطيني مقدسي"، موضحا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن إعدامه جرت بالقرب من مدرسة لذوي الإعاقات الخاصة بالقدس.



وبيّن أن الجريمة الشنعاء التي تقشعر لها الأبدان هو دليل قاطع على عربدة، وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "لابد من لجم إسرائيل"، منوها إلى أن صبر الفلسطينيين على جرائم الاحتلال نفد، محذراً من تفجر الأوضاع في القدس كرد طبيعي على إعدام الحلاق بدم بارد.



وشدد على محاسبة مرتكبي الجريمة البشعة، و تقديم لائحة في الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية الشرعية إلى ملاحقة الاحتلال قانونيا، وفي كل المحافل الدولية.



ورحبت الجبهة العربية الفلسطينية بدعوة نيكولاي ملادينوف، منسق الأم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التحقيق في الحادثة، مؤكدة أن الجريمة لن تمر مر الكرام.



رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم إلى محاسبة قتلة الشهيد إياد خيري الحلاق، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بهذه الطريقة إلى إرهاب المقدسيين بغية إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين وصولا إلى تهويدها.وأكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشهيد الحلاق أعدم بدم بارد أمام مرأى ،ومسمع العالم.