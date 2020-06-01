شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

"العربية الفلسطينية" تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم إلى محاسبة قتلة الشهيد إياد خيري الحلاق، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بهذه الطريقة إلى إرهاب المقدسيين بغية إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين وصولا إلى تهويدها.

وأكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشهيد الحلاق أعدم بدم بارد أمام مرأى ،ومسمع العالم.

وأضاف: "الحلاق لا يشكل خطراً على إسرائيل سوى أنه فلسطيني مقدسي"، موضحا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن إعدامه جرت بالقرب من مدرسة لذوي الإعاقات الخاصة بالقدس.

وبيّن أن الجريمة الشنعاء التي تقشعر لها الأبدان هو دليل قاطع على عربدة، وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "لابد من لجم إسرائيل"، منوها إلى أن صبر الفلسطينيين على جرائم الاحتلال نفد، محذراً من تفجر الأوضاع في القدس كرد طبيعي على إعدام الحلاق بدم بارد.

وشدد على محاسبة مرتكبي الجريمة البشعة، و تقديم لائحة في الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية الشرعية إلى ملاحقة الاحتلال قانونيا، وفي كل المحافل الدولية.

ورحبت الجبهة العربية الفلسطينية بدعوة نيكولاي ملادينوف، منسق الأم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التحقيق في الحادثة، مؤكدة أن الجريمة لن تمر مر الكرام.

أخبار ذات صلة

(أمنستي): الفلسطينيون تحت الاحتلال عالقون بنظام مُهيمن يمس كافة جوانب حياتهم

(أمنستي): الفلسطينيون تحت الاحتلال عالقون بنظام مُهيمن يمس كافة جوانب حياتهم

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الجالية الفلسطينية بمصر

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الجالية الفلسطينية بمصر

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة

مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

شاهد: الاحتلال يُجبر المقدسي جعابيص على هدم منزله بيده ببلدة جبل المكبر

شاهد: الاحتلال يُجبر المقدسي جعابيص على هدم منزله بيده ببلدة جبل المكبر

وصفها بـ &#34;البشعة&#34;.. الرئيس عباس يُعلق على جريمة إعدام الاحتلال للشاب الحلاق

وصفها بـ "البشعة".. الرئيس عباس يُعلق على جريمة إعدام الاحتلال للشاب الحلاق

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

"العربية الفلسطينية" تدعو إلى محاسبة قتلة الشهيد الحلاق

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من طولكرم بعد استدعائه لمقابلة المخابرات

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من طولكرم بعد استدعائه لمقابلة المخابرات

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال أيار

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال أيار

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)