شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها

المطران حنا: نرفض كافة مظاهر العنصرية في عالمنا أياً كان شكلها
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إننا نرفض رفضاً قاطعاً وأكيداً وواضحاً، كافة مظاهر العنصرية في أي مكان في هذا العالم، "فلا يجوز على الإطلاق، أن يستهدف أي إنسان أو أن يضطهد، بسبب انتمائه الديني أو خلفيته العرقية أو لون بشرته".

وأضاف في حديث إذاعي: "كما رفضنا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، هكذا نرفض أيضاً كافة مظاهر العنصرية في أمريكا، والأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الأمريكية، إنما تدل على أن هنالك إمعاناً في العنصرية، ضد شريحة من أبناء الشعب الأمريكي، وذلك بسبب لون بشرتهم".

وقال: إنها العنصرية ذاتها، التي تستهدف أيضاً شعبنا الفلسطيني، فالفلسطينيون مستهدفون لأنهم فلسطينيون، ولأنهم يريدون أن يعيشوا أحراراً في وطنهم، بعيداً عن القمع والظلم والاستبداد والاحتلال.

وشدد على أن الفلسطينيين في وطنهم، هم أصيلون في انتمائهم لهذه الأرض، وليسوا غرباء مستوردين من هنا أو من هناك، وشعبنا الذي يعاني من الاحتلال، إنما يرفض كافة المظاهر العنصرية في أي مكان في هذا العالم.

وقال حنا: نحن من أكثر الشعوب تفهماً وإدراكاً لمعنى العنصرية والتمييز العنصري، لأنها ظاهرة نعيشها، ونلمسها في كل يوم.

وتابع: أما الأحداث الجارية في أمريكا، فهي تدل على أن هنالك من يظنون أنهم مواطنون من الدرجة الأولى، وهنالك مواطنون من الدرجة العاشرة، ومن حق هؤلاء الذين يظنون أنهم أسياد أمريكا، أن يعاملوا أصحاب البشرة السوداء كالعبيد، في حين أن الله خلقنا جميعاً، وكلنا ننتمي إلى أسرة بشرية واحدة، بغض النظر عن لون البشرة أو الخلفية الدينية أو المذهبية أو العرقية.

وأعرب عن أمنيته، أن تزول مظاهر العنصرية في سائر ارجاء العالم، وكما انهار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، نتمنى أن تنهار كل الأنظمة العنصرية في عالمنا، لكي ينعم الإنسان بالحرية والكرامة، بغض النظر عن انتمائه الديني أو لغته أو لون بشرته.

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