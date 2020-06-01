الشرطة تُحضر ستة أشخاص من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية برام الله

سحبت الشرطة اليوم، رخص قيادة 50 سائق وإحضار ستة أشخاص من اصحاب المحلات، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) في رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة؛ للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءت الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا) قامت الشرطة وخلال جولة داخل المحافظة، بسحب 50 رخصة قيادة لأصحاب المركبات، وإحضار ستة أشخاص من أصحاب المحلات، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) في رام الله.



وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية، التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الفيروس، وأخذ كافة التعليمات على محمل الجد.

رام الله - دنيا الوطن