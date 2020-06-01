شاهد: الاحتلال يُجبر المقدسي جعابيص على هدم منزله بيده ببلدة جبل المكبر

























رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطن ماجد محمد جعابيص، على هدم منزله بيده، في بلدة جبل المكبر قرب مدينة القدس.وقال المواطن جعابيص، إن البناء قائم منذ نحو خمسة شهور ومساحته 160 متراً، ويؤوي عائلته البالغ عددهم سبعة أفراد، وعائلة شقيقه المكونة من أربعة أفراد.وذكر جعابيص، أنه اضطر لهدم منزله بيده؛ تجنباً لدفع غرامات باهظة في حال قامت قوات الاحتلال بهدم المنزل، باستخدام الجرافات وآليات قوات الاحتلال، كما نقل موقع (حرية نيوز).