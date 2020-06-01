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الصحة المصرية تُسجّل 46 وفاة و1399 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية تُسجّل 46 وفاة و1399 إصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة المصرية، إنه تم تسجيل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، وفق (روسيا اليوم)، أن إجمالي الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 1005، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 26348، وتعافي 6297 شخصاً.

وأعلنت الوزارة، خروج 410 مصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت محافظات القاهرة، والجيزة، والقيلوبية، أعلى معدل إصابات بـ (كورونا)، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدل إصابات.

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