شؤون فلسطينية

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران

الفصائل بطولكرم تدعو لأوسع مشاركة بمسيرة الذكرى السنوية لهزيمة حزيران
رام الله - دنيا الوطن
توجهت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، بالدعوة لأوسع مشاركة في مسيرة إحياء الذكرى السنوية لهزيمة حزيران الأسود، وذلك يوم الجمعة الموافق 5/6/2020 على حاجز جبارة الاحتلالي في تمام الساعة 11 صباحاً.

وتتزامن الفعالية مع مسيرة، تنظمها القوى الوطنية في أراضي عام 48، على نفس الحاجز تضامناً مع أهلنا في مناطق الكفريات، وتعبيراً عن رفض شعبنا الموحد لمخططات ومشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية.

جاء ذلك، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عقب اجتماع لفصائل العمل الوطني في طولكرم.

وفيما يلي نص البيان:

طولكرم: في اجتماع ضم فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم والتي تعتبر حالها في حالة انعقاد دائم ، ظل الظروف الحالية وتوغل الاستيطان في المحافظة ومحاولات تطبيق سياسة الضم وفق صفقة القرن الأمريكية وحفظ السلم الأهلي وعلى هذا توافق فصائل العمل الوطني وهي رأس حربة النضال الوطني حتى التحرر والاستقلال على تشكيل لجان وطنية في كافة مواقع المحافظة ، وأن يكون أساس هذه اللجان هي فصائل العمل الوطني في كل موقع ومهمتها النضالية مواجهة مشاريع الاستيطان والضم وإجراءات الاحتلال وحفظ السلام الأهلي ، وحل الخلافات في أي موقع من المواقع تجنيباً لشعبنا من مخاطر الفوضى والفتن وتعزيزا لصموده فوق أرضه.

من جهة أخرى فان فصائل العمل الوطني تتوجه بالدعوة لأوسع مشاركة في مسيرة إحياء الذكرى السنوية لهزيمة حزيران الأسود وذلك يوم الجمعة الموافق 5/6/2020 على حاجز جبارة الاحتلالي في تمام الساعة 11 صباحاً حيث تتزامن الفعالية مع مسيرة تنظمها القوى الوطنية في الداخل الفلسطيني على نفس الحاجز تضامناً مع أهلنا في مناطق الكفريات وتعبيرا عن رفض شعبنا الموحد لمخططات ومشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية.

وفي ذات الإطار تدعو فصائل العمل الوطني ونادي الأسير في طولكرم كافة مؤسسات وقوى وفعاليات وجماهير المحافظة إلى ضرورة إعادة الاعتبار لملف الأسرى وتفعيله شعبياً وجماهيرياً وتعزيز الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، على أن يكون يوم غد الثلاثاء 2/6/2020 يوم دعم وإسناد للأسرى المرضى وخاصة الأسير كمال أبو وعر.






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