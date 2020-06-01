أول تعليق من (حماس) على إعلان غانتس تسريع استعدادات التحضير لخطة الضم

كما قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: إن طلب وزير الجيش الإسرائيلي، من رئيس أركان الجيش الاستعداد لقرار ضم الضفة الغربية، يدعو إلى تسريع توحيد الجهد الفلسطيني لجهة بلورة صيغة نضالية مشتركة لمواجهة هذا التحدي.





وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "مطلوب من قيادة السلطة الاقتراب من الإجماع الوطني الداعي لإطلاق مقاومة شاملة موحدة على امتداد تواجد شعبنا، والتوافق على آليات نضال ميدانية في الضفة الغربية".





وأوعز غانتس، لرئيس الأركان، أفيف كوخافي، بإجراء كافة الاستعدادات اللازمة من الناحية الأمنية، تمهيداً لبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.وجاء من مكتب غانتس، أنه أطلع رئيس هيئة الأركان على التطورات السياسية المطروحة على جدول الأعمال في الساحة الفلسطينية، وطلب منه تسريع وتيرة الاستعدادات في صفوف الجيش، تحسباً لأي طارئ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).