أول تعليق من (حماس) على إعلان غانتس تسريع استعدادات التحضير لخطة الضم
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على إيعاز وزير الجيش بيني غانتس، لرئيس الأركان؛ لتسريع الاستعدادات بشأن التعامل مع تبعات تنفيذ فرض السيادة على أراضٍ في الضفة الغربية.
وقالت على لسان القيادي فيها، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر (تويتر): إن "الإعلان الإسرائيلي عن تسريع استعدادات التحضير للضم في الضفة الغربية، يمثل إعلان حرب".
وأضاف: أن "الاحتلال سيندم، وسيعلم أنه ارتكب حماقة كبيرة".
وأوعز غانتس، لرئيس الأركان، أفيف كوخافي، بإجراء كافة الاستعدادات اللازمة من الناحية الأمنية، تمهيداً لبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وجاء من مكتب غانتس، أنه أطلع رئيس هيئة الأركان على التطورات السياسية المطروحة على جدول الأعمال في الساحة الفلسطينية، وطلب منه تسريع وتيرة الاستعدادات في صفوف الجيش، تحسباً لأي طارئ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على إيعاز وزير الجيش بيني غانتس، لرئيس الأركان؛ لتسريع الاستعدادات بشأن التعامل مع تبعات تنفيذ فرض السيادة على أراضٍ في الضفة الغربية.
وقالت على لسان القيادي فيها، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر (تويتر): إن "الإعلان الإسرائيلي عن تسريع استعدادات التحضير للضم في الضفة الغربية، يمثل إعلان حرب".
وأضاف: أن "الاحتلال سيندم، وسيعلم أنه ارتكب حماقة كبيرة".
كما قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: إن طلب وزير الجيش الإسرائيلي، من رئيس أركان الجيش الاستعداد لقرار ضم الضفة الغربية، يدعو إلى تسريع توحيد الجهد الفلسطيني لجهة بلورة صيغة نضالية مشتركة لمواجهة هذا التحدي.
وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "مطلوب من قيادة السلطة الاقتراب من الإجماع الوطني الداعي لإطلاق مقاومة شاملة موحدة على امتداد تواجد شعبنا، والتوافق على آليات نضال ميدانية في الضفة الغربية".
وأوعز غانتس، لرئيس الأركان، أفيف كوخافي، بإجراء كافة الاستعدادات اللازمة من الناحية الأمنية، تمهيداً لبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وجاء من مكتب غانتس، أنه أطلع رئيس هيئة الأركان على التطورات السياسية المطروحة على جدول الأعمال في الساحة الفلسطينية، وطلب منه تسريع وتيرة الاستعدادات في صفوف الجيش، تحسباً لأي طارئ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
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