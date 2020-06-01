شؤون فلسطينية

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة
الإمارات - كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تغريدة عبر (تويتر): أن الوفاة الجديدة للمواطنة أميرة عتيق في الخمسينيات من العمر، في ولاية شيكاغو.

وقبل إعلان حالة الوفاة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) اليوم الاثنين: إن هناك 110 حالات وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1779 إصابة و943 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.

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