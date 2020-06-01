"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت في تغريدة عبر (تويتر): أن الوفاة الجديدة للمواطنة أميرة عتيق في الخمسينيات من العمر، في ولاية شيكاغو.
وقبل إعلان حالة الوفاة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) اليوم الاثنين: إن هناك 110 حالات وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1779 إصابة و943 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت في تغريدة عبر (تويتر): أن الوفاة الجديدة للمواطنة أميرة عتيق في الخمسينيات من العمر، في ولاية شيكاغو.
وقبل إعلان حالة الوفاة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) اليوم الاثنين: إن هناك 110 حالات وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1779 إصابة و943 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.
التعليقات