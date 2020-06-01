شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين خلال ايار

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين خلال ايار
رام الله - دنيا الوطن
 رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 36 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين خلال شهر ايار 2020 في قطاع غزة من خلال عمليات إطلاق النار والقذائف الصاروخية وضخ المياه العادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف تدميرها واغراقها، وغيرها من الاعتداءات التي تعمل على إلحاق الأذى بالصيادين ومنعهم من دخول البحر وممارسة مهنتهم في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد.

وأشارت في بيان لها انه نتج عن هذه الانتهاكات إصابة 6 صيادين بإصابات مختلفة ما بين طفيفة ومتوسطة، وهم كل من الصياد ماجد فضل بكر والصياد محمد سهيل بكر ومحمد عمران بكر والصياد أحمد موسى أبو عميرة ونضال موسى أبو عميرة والصياد نضال أشرف الهسي.

كما تم اعتقال صيادين اثنين وهم كل من الصياد: محمد عبد الرازق بكر والذي تم الإفراج عنه بعد 14 يوم من الاعتقال، والصياد: محمود عزيز بكر والذي لا يزال معتقلا حتى يومنا هذا. ونتج أيضا عن هذه الاعتداءات الهمجية المستمرة تدمير محركات تعود ل 3 قوارب، ومصادرة قارب صيد يعود للصياد المعتقل الى الان: محمد عبد الرازق بكر، كما تم إتلاف شباك صيد تعود ل 4 مراكب صيد.

وأكدت سعيها الدائم لتوثيق الانتهاكات التي تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة بهدف فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وحثهم في مواجهة هذه التعديات التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون حسيب أو رقيب، ونقل المشهد الواقعي والحقيقي لهذه الممارسات لتعتلي المنصات الدولية بهدف الدفاع عن حقوق الصيادين.

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