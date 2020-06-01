كان معه بغرفة واحدة.. إصابة موظف بمكتب نتنياهو بفيروس (كورونا)

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن موظفاً يعمل في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصيب بفيروس (كورونا)، مشيرةً إلى أنه أجريت له الفحوصات اللازمة.





وأضافت القناة: "يجري الفحص ما إذا كان على اتصال مع نتنياهو ومحيطه وما إذا كان سيُطلب منهم الدخول إلى العزل".





وأفادت (القناة 13) أنه وفق التحقيق الوبائي، فإن الموظف المصاب بفيروس (كورونا) كان في غرفة واحدة مع نتنياهو ليلة السبت والآن يحققون هل خالط أو اقترب جداً من نتنياهو أو من فريقه ومرافقيه.





الجدير ذكره، أن بنيامين نتنياهو دخل العزل مرتين قبل ذلك بسبب اصابة محيطين به بالفيروس، والتقاءه بعدد من الزعماء الذين تبين لاحقاً إصابتهم بالفيروس.

رام الله - دنيا الوطن