شؤون فلسطينية

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، مساء اليوم الاثنين، على ثلاثة أسرى من بلدة يعبد، بينهم فتيان، بأحكام جائرة، مع غرامة مالية، كما مددت توقيف أسير من البلدة للمرة الرابعة.

وذكر ذوو الأسرى، أن محكمة سالم حكمت بالسجن الفعلي على الفتيين اسلام نضال حمارشة بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل، ويزيد عبد الرحيم أبو عابد بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ألفي شيقل، فيما حكمت على الشاب رباح نبيل تركمان بالسجن لمدة ستة شهور مع غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومددت اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الرابعة على التوالي والذي ما زال في التحقيق بمعتقل عوفر بعد نقله من قسم التحقيق في معتقل "بيتاح تكفا".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين خلال ايار

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين خلال ايار

المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو عبر الفيديو

المالكي: مستعدون لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو عبر الفيديو

وزير إماراتي: الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراضٍ فلسطينية لا بد أن يتوقف

وزير إماراتي: الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراضٍ فلسطينية لا بد أن يتوقف

عريقات يدعو لبناء أكبر ائتلاف دولي ضد نتنياهو خلال الشهر الجاري

عريقات يدعو لبناء أكبر ائتلاف دولي ضد نتنياهو خلال الشهر الجاري

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم &#34;بركسات&#34; زراعية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم "بركسات" زراعية

غانتس يُوعز للجيش بتسريع الاستعدادات للتعامل مع تبعات تنفيذ فرض السيادة

غانتس يُوعز للجيش بتسريع الاستعدادات للتعامل مع تبعات تنفيذ فرض السيادة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل إطلاق نار وإصابة طفل وسط غزة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل إطلاق نار وإصابة طفل وسط غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين خلال ايار

العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين خلال ايار

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم &#34;بركسات&#34; زراعية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم "بركسات" زراعية

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل &#34;عسقلان&#34; مجدداً

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل "عسقلان" مجدداً

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تقريرها اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) بالقطاع

"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) بالقطاع

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

تنويه &#34;مهم&#34; للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

تنويه "مهم" للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)