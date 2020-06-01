بينهم فتيان.. سلطات الاحتلال تصدر أحكاماً على ثلاثة أسرى من يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، مساء اليوم الاثنين، على ثلاثة أسرى من بلدة يعبد، بينهم فتيان، بأحكام جائرة، مع غرامة مالية، كما مددت توقيف أسير من البلدة للمرة الرابعة.



وذكر ذوو الأسرى، أن محكمة سالم حكمت بالسجن الفعلي على الفتيين اسلام نضال حمارشة بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل، ويزيد عبد الرحيم أبو عابد بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ألفي شيقل، فيما حكمت على الشاب رباح نبيل تركمان بالسجن لمدة ستة شهور مع غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومددت اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الرابعة على التوالي والذي ما زال في التحقيق بمعتقل عوفر بعد نقله من قسم التحقيق في معتقل "بيتاح تكفا".