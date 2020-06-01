"الصحة العالمية" تكشف حقيقة تغير طرأ على شكل فيروس (كورونا) وانتقاله

كورونا - تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

فندت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تقارير بشأن التغير في شكل وانتقال فيروس (كورونا) المستجد.



وأكدت الخبيرة في المنظمة، اريا فان كيرخوفي، وهي متخصصة في علم الأوبئة في المنظمة يوم الاثنين: إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس (كورونا) المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.



وقالت خلال لقاء مع وسائل الإعلام: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث تغيير، من حيث شدته، لم يحدث تغيير".



وشددت على أن "المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).