ليبرمان: تصريحات نتنياهو حول نية الضم تأتي في إطار "الغوغائية والأكاذيب"
رام الله - دنيا الوطن
استأنف زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان هجومه الحاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصريحات الأخير المتعلقة بضم غور الأردن وجزء من الضفة الغربية.
استأنف زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان هجومه الحاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصريحات الأخير المتعلقة بضم غور الأردن وجزء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن قوله: إن تصريحات نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية تأتي في إطار "الغوغائية والأكاذيب" التي اعتاد عليها".
وأضاف: "عندما قرر مناحيم بيغن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الجولان، فعل ذلك في يوم واحد وبالقراءات الثلاث، بدون كلام أو ثرثرة".
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