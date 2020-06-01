ليبرمان: تصريحات نتنياهو حول نية الضم تأتي في إطار "الغوغائية والأكاذيب"





ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن قوله: إن تصريحات نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية تأتي في إطار "الغوغائية والأكاذيب" التي اعتاد عليها".





وأضاف: "عندما قرر مناحيم بيغن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الجولان، فعل ذلك في يوم واحد وبالقراءات الثلاث، بدون كلام أو ثرثرة".

رام الله - دنيا الوطناستأنف زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان هجومه الحاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصريحات الأخير المتعلقة بضم غور الأردن وجزء من الضفة الغربية.