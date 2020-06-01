عاجل

  • بريطانيا: تسجيل 111 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 113 أمس

شؤون فلسطينية

وزير إماراتي: الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراضٍ فلسطينية لا بد أن يتوقف

وزير إماراتي: الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراضٍ فلسطينية لا بد أن يتوقف
أراضي في الأغوار - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير إماراتي اليوم الاثنين، تحذيراً من خطورة أي تحرك أحادي إسرائيلي، لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال قرقاش على (تويتر): إن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف".

وأضاف: "أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول تموز/يوليو مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

عريقات يدعو لبناء أكبر ائتلاف دولي ضد نتنياهو خلال الشهر الجاري

عريقات يدعو لبناء أكبر ائتلاف دولي ضد نتنياهو خلال الشهر الجاري

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم &#34;بركسات&#34; زراعية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم "بركسات" زراعية

غانتس يوعز للجيش بتسريع الاستعدادات للتعامل مع تبعات تنفيذ فرض السيادة

غانتس يوعز للجيش بتسريع الاستعدادات للتعامل مع تبعات تنفيذ فرض السيادة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل إطلاق نار وإصابة طفل وسط غزة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل إطلاق نار وإصابة طفل وسط غزة

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

رصاصة طائشة تودي بحياة طفلة في القدس

رصاصة طائشة تودي بحياة طفلة في القدس

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل &#34;عسقلان&#34; مجدداً

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل "عسقلان" مجدداً

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تقريرها اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) بالقطاع

"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم &#34;بركسات&#34; زراعية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم "بركسات" زراعية

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل &#34;عسقلان&#34; مجدداً

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل "عسقلان" مجدداً

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

تنويه &#34;مهم&#34; للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

تنويه "مهم" للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

الهباش يعلق على أنباء موافقة دول عربية على تغيير الوضع القائم بالأقصى

الهباش يعلق على أنباء موافقة دول عربية على تغيير الوضع القائم بالأقصى

جمعية رجال الأعمال بغزة تستنكر إطلاق النار على الاستشاري شرحبيل الزعيم

جمعية رجال الأعمال بغزة تستنكر إطلاق النار على الاستشاري شرحبيل الزعيم

وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)