وزير إماراتي: الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراضٍ فلسطينية لا بد أن يتوقف





وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.





وقال قرقاش على (تويتر): إن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف".



وأضاف: "أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول تموز/يوليو مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية.



رام الله - دنيا الوطنوجه وزير إماراتي اليوم الاثنين، تحذيراً من خطورة أي تحرك أحادي إسرائيلي، لضم أجزاء من الضفة الغربية.