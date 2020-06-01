عريقات يدعو لبناء أكبر ائتلاف دولي ضد نتنياهو خلال الشهر الجاري



س: هددتم ونفذتم ، هل اصبحتم الان في حل من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية ؟؟ ام وقف الاتصالات ؟؟



عندما نتحدث عن الحكومة الاسرائيلية وادارة ترامب، قد يعتقد البعض ان هناك خيارات متعددة امامهم، والحقيقة ليست هناك اي خيارات امام اسرائيل وواشنطن انما هناك خيار امامهم (وهي خطة السلام والازدهار) هذه الخطة ترتكز على عشرة مبادئ حددتها الخطة ايضا واعاد نتيناهو ذكرها كشروط يجب على الفلسطينيين تقبلها للعيش في جيوب كما قال نتيناهو فما هو خيار نتيناهو ترامب .



نتنياهو يبدا القول بان المبدأ الاساس من النهر الى البحر هذه ارض الشعب اليهودي التاريخية، هنا تأتي الرواية الصهيونية ان هذه ارض يهودية ، ارض مخصصة للشعب اليهودي ، والاقليات غير اليهودية سنجد طريقة لكيفية معيشتهم .



الخيار الوحيد امام نتنياهو، من النهر الى البحر ستكون تحت السيادة الأمنية الاسرائيلية التامة والكاملة، بمعنى الضم سيكون لمئة بالمئة من الضفة الغربية، وفعليا الضم سيكون 100% من الضفة الغربية ، والمناطق المتعلقة بوضعها تحت القانون الاسرائيلي تتمثل ب 33 % من الضفة وهي غور الاردن والبحر الميت والمستوطنات والحدود الغربية والقدس .



رابعا الاجواء والمعابر الدولية والمياه الاقليمية ستكون تحت سيطرة الإسرائيليين، خامسا لن تكون هناك حدود لدولة فلسطين وللفلسطينيين مع احد ستكون محاطة بمعازل والقوات الاسرائيلية والمستوطنين، سادسا لن يكون هناك ملف للاجئين على طاولة المفاوضات.



سابعا القدس الموحدة بما فيها القدس الشرقية عاصمة ابدية للإسرائيليين لن تقسم والحرم القدسي الشريف سيصبح اسمه الحرم القدسي - المعبد ، وستقسم زمنيا ومدنيا ليصلي فيه كل اصحاب الاديان .



ثامنا كل ما قامت عليه المرجعيات عن الامم المتحدة اصبحت لاغية وباطله ، ومن يتغاضى عن الحقائق فهو جاهل لأنه اصبح هناك حقائق على الارض .



تاسعا الاسم الحقيقي للجيوب هي معسكرات اعتقال للشعب الفلسطيني ستكون مداخلها ومخارجها مغلقة، نحن امام وضع حددت فيه كل المسائل ، بمعنى لن يتم سحب مستوطن واحد من الضفة ، وامامنا كشعب فلسطيني الرفض المطلق لهذه الخطة الاكثر انحطاطا الاكثر تطرفا وعنصرية وعمى سياسي ، وقطع اشكال العلاقات لأي تعاون، وعندما يقبل الفلسطيني بكل هذه الشروط وبدون أي سيادة يستطيع ان يسمي دولة فلسطينية حسب ترامب .



نحن لم نولد كمنظمة تحرير لتحسين ظروف معيشة الفلسطيني نحن ولدنا لإعادة فلسطين ذات السيادة الى خارطة العالم



نحن 13 مليون فلسطيني حول العالم لا فرق بين كل منا .



الامريكي كسر اهم قاعدة في عملية السلام بخيارهم الضم ، وخيارنا الوحيد ان نرفض هذا القرار والخطة واسقاطها .



س: ما الذي سيتغير ؟؟ وقطع العلاقات ؟



ما معنى الفوضى ؟؟ نحن شعب واعي حافظ على امنه واستقراره ، وفرق بين ان اتحدث عن النظام العام للشعب الفلسطيني والمقاومة للشعب الفلسطيني ، اسرائيل ليست جمعية خيرية والسلطة الفلسطينية ولدت عام 1993 باتفاق تعاقدي دولي لنقل الشعب من الاحتلال للاستقلال واسرائيل تريد ان تكون السلطة الوطنية وظيفية امنية ولدفع الرواتب وغير ذلك .







ومنذ ولادتها خلقت جهات داخلية بفعل اسرائيلي وفعل اقليمي لإسقاط السلطة وتقسيمها ، ولكي تحيد البوصلة ، نحن نطالب بوعي ووحدة صف لأبناء الشعب الفلسطيني وعدم المس بأمن ابناء شعبنا لإعادة فلسطين الى الخارطة



اليوم اسرائيل تعدم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتم ذكر هذه الجريمة بل فقط انتقدوا السلطة الفلسطينية.



نحن شعب ديمقراطي لدينا العشرات من الاحزاب والفصائل والحركات السياسية الفلسطينية ، ما الدي يمنع انهاء الانقسام ووقف الانقلاب كل الخيارات لم تستطيع توحيدنا ما الذي ننتظره؟ ما الذي تنتظره حماس، الا تدرك حركة الاخوان المسلمين ان فلسطين والقدس اهم من جميع عواصم الدول العربية ، يجب ان يفهم ان القدس لم ولن تكون قربان لأي شيء.



المسألة لا تتعلق بالشعارات التاريخ ملئ ونستطيع سرد كل التفاصيل، لن يكون هناك تنسيق مع اسرائيل باي جانب من الجوانب، اذا ارادت حماس ان تشكل ادارة مدنية وتنسق مع اسرائيل ؟؟ إذا كان خيارها ؟؟ خيارها ان تنضوي تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية، يجب ان نتجه للمقاومة الفعلية والصمود على الارض وبقاء ابنا شعبنا على ارضه وبناء مؤسسات دولته والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وكذلك باقي المشككين بالتمثيل الشرعي .



الان المسؤولية وطنية و كبرى ويجب ان تحل المسالة استراتيجيا ، ونحن لسنا وحيدين كما يحاول البعض ان يروج ، و تحدثنا مع كل دول العالم بتوجيه من السيد الرئيس وتلقينا الدعم من غالبية الدول .



س : كيف كان الموقف الروسي



الموقف الروسي موقف عظيم وهناك اتصال بشكل يومي مع القيادة الروسية ، الرئيس بوتين كتب رسائل خطية الى الرئيس عباس ، لافروف كتب رسائل شخصية الى الرئيس عباس ، ونحن على اتصال مع السيد بغدانوف بشكل يومي .



وطلب الرئيس بعقد اجتماع للجنة الرباعية، حيث بادرت روسيا الى الدعوة ، لكن امريكا لم تقبل اي تجمع على المستوى الوزاري الا بان تكون الخطة الامريكية اساس للحوار ، وهناك خطة لتدمير الرباعية ، ورفض الاوروبيون والروس والامم المتحدة هذا المبدأ ، ،



والاتحاد الاوروبي ضد الضم وهناك اصوات رزينة قوية في اوروبا تهدد اسرائيل وموقفها بالإصرار على الضم بالعقوبات.



س : اسرائيل تنشر انه لن يكون هناك اعتراض من العرب على خطة الضم ؟؟



العرب اجتمعوا كوزراء خارجية واجتمعوا في قمم عربية واخذو قرارات واعتبروا ان الضم جريمة حرب . وجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اطلق تصريح ان هذا سيفتح الصراع على جميع الابواب على ابعد مدى .



نحن لا نطلب من الناس تحمل اكثر من طاقتها ، نحن نقول ان هنالك مشروع وطني وهنالك منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني ، هي من يفاوض عن الشعب الفلسطيني ، هي من يحدد سياسات الشعب الفلسطيني، هذا مال قالته القمم العربية و القمم الاسلامية وقمة عدم الانحياز ومجموعة 77 + الصين و دول اميركا اللاتينية والكاريبي ودول الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ، العالم اجمع اذن ، لا يخيفني نتنياهو في محاولاته، و ضمن مبدأه هو يريد ان يتجاوز الوضع الفلسطيني ليقول للعرب تحالفوا معنا ضد ( هذا او ذاك ) ، و ( هذا او ذاك ) يحاولون بتقديم اوراق الاعتماد للولايات المتحدة انهم هم من يستطيع ان يسيطر على المنطقة وليس العرب ، وبالتالي فلسطين لن تضيع تحت اقدام الطرفين ، فلسطين لها كيانها الاساسي وهو فصيل اكبر بكثير مما يعتقد البعض .



انا بمنع حدا يروح يطبع مع اسرائيل ! ؟ يعني دولة عربية تطعنني بالظهر وللأسف تقدم خدمات مجانية لمجرم حرب اسمه بنيامين نتنياهو يحاكم بمحاكم بتهم الفساد وسيحاكم في محاكم اللجان الدولية .



قمت بالالتقاء 37 مرة مع كوشنير ، انه عبارة عن خليط للجهل والغطرسة ، اما ان يمثل هذا الشخص الايدلوجي الذي يعتبر من اكثر المتبرعين للاستيطان هو وفريدمان السفير التوراتي الذي كان رئيس الحرس في مستوطنة بيت ايل ، ا و جيسون جرينبات الذي يدرس اولاده في مستوطنة غوش عتصيون ، هؤلاء يقررون المستقبل للمنطقة ومصيرها عبر اتصالاتهم مع هذا الزعيم او ذاك ويقومون بوضع كل وسائل الربط الاستراتيجي لتنفيذ هذا المخطط المنحط والهزيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني .



لا استطيع ان امنع احد في العالم العربي او غير العربي ان يفعل ما يريد مع اسرائيل، لم افوضك ، لكن اطلب منهم الوقوف امام شعوبهم وقولوا لشعوبكم ان مكانتكم ومصلحتكم ان تكونوا مع اسرائيل .. استخدموا كلمة مكانتي ومصلحتي على شاشات التلفاز ويقولون هذا الكلام مكانتي ومصلحتي ان اكون مع اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن للأمانة انا لم اسمع في عربي تقول بهذا الكلام .



س : هل تتوقع ان يستبدل الاسرائيلي مصطلح الضم الى مصطلح فرض القانون وفرض السياسة من هذا المنطلق لعدم احراج حلفاء معينين ؟؟



العالم ليس غبيا العالم يعرف نتنياهو ويعرف افعال اسرائيل (اسرائيل سلطة احتلال) من 1967 اسمها سلطة احتلال .



اسرائيل الان تحاول ان تلغي صفة سلطة الاحتلال، اذا لغت صفة سلطة الاحتلال هي تحاول الغاء ميثاق جينيف الرابع للعام 49 واذا الغت ميثاق جينيف الرابع للعام 49 هي تلغي المواثيق و الاعراف الدولية، هي تلغي ميثاق الامم المتحدة، هي تلغي امكانية الحفاظ على ميثاق الامم المتحدة بكل عناصره وكل مبادئه بحل المشاكل بالطرق السلمية ، اسرائيل تقول نحن غير، نحن نختلف عن اي دولة ضمت اراضي دولة اخرى او احتلتها ويجب ان نعامل بطريقه غير ذلك .



نحن نقول لهم الاستيطان الاستعماري والضم والاعدامات الميدانية والحصار والاغلاق هي جرائم حرب وكل من كان وراء هذه الجرائم من الاسرائيليين سيقف في المحكمة الجنائية الدولية قريبا .



س: ما هو ردكم على المحكمة الجنائية عندما سالت بخصوص الغاء التنسيق و وقف التعامل بالاتفاقيات ؟؟



نحن اعضاء المحكمة الجنائية كدولة فلسطين منذ صدور القرار 67 / 19 في عام 2012 واصبحت فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة دخلنا في العضوية ، وبالتالي الولاية المكانية محددة ، الضفة والقدس وقطاع غزة ، والمدعي العام اصدر قرار قبل اسبوع قالت فيه انه نعم ، هنالك ولاية مكانية لدولة فلسطين في الضفة والقدس وقطاع غزة .



نحن دولة فلسطين المحتلة هذا كيانا وبالتالي عندما تلغي اسرائيل الاتفاقات التعاقدية وتحاول انتاج ترتيبات تعاقدية جديدة بفرضها بالدبابة والسلاح وبدعم الرئيس ترامب وبمشاركته لا يغير موقنا بشيء بل يعزز موقفنا بالمحكمة الجنائية الدولية، بانهم يحولوننا كفلسطينيين الى مساجين ، كل في مدينته او قريته او مخيمه ، وانا اسميها معسكرات اعتقال ، ليست معازل او جيوب وانما هي معسكرات اعتقال هذا هو مطروح .



س : بمناسبة الذكرى ال 56 على نشأت منظمة التحرير .. ما الذي ينقص منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، لتعود لموقفها الرئيسي كفاعل رئيسي في المنطقة ، وهل هي فعلا بحاجة الى اعادة تأهيل وترتيب من جديد ؟؟



بطبيعة الحال ان منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة الى تطوير واستقلالية قرار وتحسين اداء، وباعتقادي لا بد من ايجاد وسائل لعقد مجلس وطني فلسطيني، لتفعيل دور المؤسسات واستقلالية منظمة التحرير الفلسطينية، لان هذا هو البيت المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني.



نحن نبذل الان كل جهد ممكن في المجال السياسي والمجال الدولي ، الامور تغيرت حولنا ، ان محاولة مقارنة الامور بين 2020 وبين ما كانت عليه في سنة 1965 باعتقادي ان هذه 56 سنة صعبه ، ولكن الهدف الذي قامت منظمة التحرير بتحقيقه لا زال هو الهدف وهو اعادة فلسطين وعاصمتها القدس الى خارطة الجغرافيا ، فلسطين ذات السيادة والاستقلال في الهوية الوطنية الفلسطينية ، نحن لسنا مجرد مجموعة من الناس محتاجون لتحسين ظروف معيشة او الى بطاقات اغاثة من هذه المنظمة او تلك، نحن شعب كباقي شعوب الارض ، لنا الحق في تقرير المصير، لنا الحق في العودة واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ، لهذا اوجدت منظمة التحرير ولهذا يجب ان تستمر ويجب ان يتحسن ادائنا في منظمة التحرير الفلسطينية ، كل فرد من ابناء الشعب الفلسطيني تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ، وبشكل يومي ويجب ان يسال كل منا نفسه في كل يوم ، ما الذي سأقدمه كفلسطيني سواء كنت في بينو س ايريس او في اريحا او في القدس او في قطاع غزة او في اي مكان في العالم ما الذي سأقدمه لإعادة فلسطين الى الخارطة .



الوطنية الفلسطينية اليوم تعني مقدار ما سيقدمه كل مواطن فلسطيني اي كان مكان تواجده ( 13 مليون في القارات الخمس ) وما يقدمه في مجال تخصصه لإعادة فلسطين الى خارطة الجغرافيا دولة ذات سيادة واستقلال وبعاصمتها القدس .



س : بقي على الموعد المعلن للضم هو شهر واحد تقريبا وهو الاول من تموز ما توقعاتك ؟ هل سيعلن نتنياهو وينفذ الضم ام سيجد طريقة للتملص من هذا الوعد ؟؟



الان هو يؤكد انه سينفذ الضم وهنالك فريق امريكي واسرائيلي مشترك سيبحثان في الخرائط ولكن ايضا على الصعيد الدولي لاول مرة منذ العام 1948 الكونجرس الامريكي منقسم على نفسه ، فعندما كانت تطرح قضية اسرائيل كانت النتيجة مئة في المئة ، الان هنالك في شهرنا الحالي شهر ايار وشهر ابريل الماضي كان هنالك 6 رسائل صدرت من اعضاء الكونجرس الامريكي واعضاء مجلس الشيوخ ضد الضم وضد خطة ترمب ونتنياهو وهذا شيء جديد يجب البناء عليه .



ثانيا الموقف الروسي ولا احد يستهين بالموقف الروسي فانا اعتقد جازما انه ليست هنالك اي طائرة تستطيع التحليق في سماء الشرق الاوسط دون اذن روسيا .



ثالثا الصين ، فالصين مع اليابان تشكل 25 % من الاقتصاد العالمي تماما مثل اميركا وتماما مثل الاتحاد الاوروبي وبالتالي الحرب الامريكية التي اعلنت على فلسطين ليست بسيطة وعالم ما بعد الكرونا لن يكون كعالم ما قبل الكرونا في السياسة ، والعامل المشترك بين الوحدات السياسية التي تشكل ما بينها 80 % من الاقتصاد العالمي وهي اميركا والصين واليابان والاتحاد الاوروبي وروسيا .



والجهود والضغوط الدولية المبذولة الان اذا ما نفذت وخاصة الاتحاد الاوروبي التي بلغت تجارته مع اسرائيل(37.5) مليار يورو في 2019 ، اذا ما قال الاتحاد الاوروبي لنتنياهو اذا ما اقدمت على ضم الضفة ستكون هنالك عقوبات ومسائلة ومحاسبة وتغيير في الاتفاقات، لن يقدم على هذه الخطوة، لذلك هذا الشهر يجب ان يكثف لبناء اكبر ائتلاف دولي للقول لنتنياهو وبصوت واحد اذا ما اقدمت على الضم سيكون هنالك ثمن باهظ ستدفعه دولة اسرائيل.



وأضاف في حوار مع قناة (روسيا اليوم): أن أمامنا كشعب فلسطيني الرفض المطلق لخطة الضم و(صفقة القرن) الأكثر انحطاطا وتطرفا وعنصرية وعمى سياسي، وقطع أشكال العلاقات لأي تعاون.وفيما يلي نص الحوار الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: