قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم "بركسات" زراعية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قريتي بردلة وعين البيضا في الأغوار الشمالية وهدمت "بركسات" خضار.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال جرفوا خمس بسطات لبيع الخضار على الشارع الرئيسي لبردلة وعين البيضا بحجة قربها من الشارع، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأشارت إلى أن أصحاب البسطات أنذروا منذ أسبوع بعملية الهدم، علمًا أن المنطقة تقع ضمن المناطق المرشحة للضم في الأغوار الشمالية، وكانت قوات الاحتلال أزالت اليافطات التي تشير إلى أنها مناطق فلسطينية قبل أيام.