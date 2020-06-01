عاجل

  • بريطانيا: تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الإغلاق

  • إيطاليا: 60 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع مجموع الوفيات إلى 33475

عربي

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر

مصر تُصنع كمامات قابلة للغسيل والاستخدام لمدة شهر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن العمل يسير على قدم وساق لتوفير كمامات جديدة بأسرع وقت، بحيث تكون في متناول المواطنين.

وأوضح مدبولي، وفق (روسيا اليوم)، أن تلك الكمامات يتم غسلها وإعادة استخدامها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات، يمكن للمواطن تحملها في سبيل قدرته على الحركة والتعايش.

وطالب رئيس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبد الغفار، قد رجح أن يتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، الـ 117 ألف مصاب.

أخبار ذات صلة

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)

توكل كرمان للشعب الأمريكي: &#34;أنتم أحباب الله&#34;

توكل كرمان للشعب الأمريكي: "أنتم أحباب الله"

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

الحكومة العراقية تمنع (خلايا الأزمة) من إعلان أعداد مصابي (كورونا)

صور.. المغرب: تدنيس النصب التذكاري للزعيم اليوسفي بـ (الفضلات) بعد وفاته بأيام

صور.. المغرب: تدنيس النصب التذكاري للزعيم اليوسفي بـ (الفضلات) بعد وفاته بأيام

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم &#34;بركسات&#34; زراعية

قوات الاحتلال تقتحم الأغوار الشمالية وتهدم "بركسات" زراعية

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً للرأي العام دعماً للقيادة الفلسطينية والرئيس عباس

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل &#34;عسقلان&#34; مجدداً

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل "عسقلان" مجدداً

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

تنويه &#34;مهم&#34; للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

تنويه "مهم" للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

جمعية رجال الأعمال بغزة تستنكر إطلاق النار على الاستشاري شرحبيل الزعيم

جمعية رجال الأعمال بغزة تستنكر إطلاق النار على الاستشاري شرحبيل الزعيم

وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

عميد المعاهد الأزهرية: لا مكان للمتشددين عندنا والأزهر بمصر قرر قبول 50 طالبًا فلسطينيًا

عميد المعاهد الأزهرية: لا مكان للمتشددين عندنا والأزهر بمصر قرر قبول 50 طالبًا فلسطينيًا

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية في تاريخها

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)