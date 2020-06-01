الشرطة بغزة تكشف تفاصيل إطلاق نار وإصابة طفل وسط غزة

قال الناطق باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، إن الشرطة تتابع حادثة إطلاق النار على إثر خلافات شخصية في مدينة غزة بعد ظهر اليوم الإثنين.





وأوضحت البطنيجي، في تصريح صحفي، وفق موقع وزارة الداخلية بغزة، أن الحادثة أدت لإصابة طفل، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت الشرطة تحقيقاً وحدّدت هوية مطلقي النار.





وأضاف البطنيجي: "تعمل حالياً من أجل توقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية، وتؤكد الشرطة أنها لن تسمح لأيّ جهة كانت بإثارة الفوضى وتهديد السلم الأهلي، وستُحاسب كل من يستخدم السلاح خارج إطار القانون، ويُعرض أمن المواطنين وحياتهم للخطر".



رام الله - دنيا الوطن