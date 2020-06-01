بعد لقاء مع اشكنازي.. ملادينوف يؤكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين والعمل مع إسرائيل والقيادة الفلسطينية وشركائنا الدوليين على تعزيز السلام والتعاون الإقليمي الذي تشتد الحاجة إليه.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية، غابي أشكنازي التقى اليوم بمبعوث الأمم المتحدة لعمية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في مقر وزارة الخارجية في القدس، وناقشا القضايا الإقليمية.بدوره وصف ملاينوف اللقاء مع اشكنازي باللقاء "التهميدي الجيد"، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مضيفاً أنه تم مناقشة التطورات في الشرق الأوسط،