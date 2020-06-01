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دولي

بعد لقاء مع اشكنازي.. ملادينوف يؤكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين

بعد لقاء مع اشكنازي.. ملادينوف يؤكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية، غابي أشكنازي التقى اليوم بمبعوث الأمم المتحدة لعمية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في مقر وزارة الخارجية في القدس، وناقشا القضايا الإقليمية.

بدوره وصف ملاينوف اللقاء مع اشكنازي باللقاء "التهميدي الجيد"، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مضيفاً أنه تم مناقشة التطورات في الشرق الأوسط،

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين والعمل مع إسرائيل والقيادة الفلسطينية وشركائنا الدوليين على تعزيز السلام والتعاون الإقليمي الذي تشتد الحاجة إليه.

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