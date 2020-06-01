رصاصة طائشة تودي بحياة طفلة في القدس

الطفلة قراعين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الطفلة رفيف محمد قراعين (4 سنوات) من بلدة العيسوية في القدس، والتي أصيبت برصاصة طائشة بالرأس، حيث رقدت في المستشفى وهي بحالة حرجة، توفيت اليوم الاثنين.



وحسب الوكالة، فقد أعلن مستشفى "عين كارم" في القدس عن وفاة الطفلة قراعين التي وصلت إلى المستشفى في تاريخ 21-5-2020، وهي بحالة حرجة وتعاني من إصابة بطلق ناري بالرأس.



ووفقاً للمستشفى، فقد وصلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي وموصولة لجهاز التنفس الاصطناعي، وفي خطر على حياتها.



وخلال مكوثها في المستشفى، أخضعت الطفلة للعلاج والجراحة من قبل فريق من خبراء جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال، وعولجت بشكل مكثف في وحدة العناية المركزة للأطفال، لكن إصابة الدماغ كانت شديدة للغاية.



وحتى الآن لم تكشف شرطة الاحتلال عن ملابسات الحادثة، علما أن الحديث يدور عن إصابة الطفلة برصاصة طائشة دون تحديد مصدرها، فيما لم تنفذ الشرطة أي اعتقالات ولم تفك رموز الجريمة.