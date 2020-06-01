إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل "عسقلان" مجدداً

الأسير سامي جنازرة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير سامي جنازرة (47 عاماً)، والمضرب عن الطعام لليوم الـ(22) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، من عزل سجن (النقب) الصحراوي، إلى عزل سجن "عسقلان".



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عملية النقل هذه هي المرة الثالثة التي تُنفذ بحق الأسير جنازرة منذ إعلانه الإضراب، حيث تُشكل عمليات النقل سياسة ممنهجة، تستخدمها إدارة السجون بهدف الضغط على الأسير المضرب وإنهاكه، خاصة أن عملية النقل تتم عبر ما تعرف بعربة "البوسطة"، وهي إحدى وسائل التنكيل في سجون الاحتلال.



وسبق أن نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير جنازرة من سجن (النقب) إلى عزل سجن (أيلا) ثم قامت بنقله مؤخراً وإعادته إلى عزل سجن (النقب).



يُشار إلى أن إضراب الأسير جنازرة الحالي هو الإضراب الثالث له منذ عام 2016م ضد اعتقاله الإداري، علماً أنه تعرض للاعتقال سابقاً سبع مرات على الأقل منذ عام 1991م.



ويذكر أن جنازرة وهو من مخيم الفوار، متزوج وله أربعة أطفال رُزق بأحدهم خلال إضرابه الحالي وأسماه "محمد".