"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة: اليوم الاثنين إنه تم إجراء 234 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بفيروس (كورونا)، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة.
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قالت وزارة الصحة بغزة: اليوم الاثنين إنه تم إجراء 234 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بفيروس (كورونا)، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة.
وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كورونا) في القطاع: أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 9734 عينة، مها 9673 عينة سلبية و61 عينة إيجابية.
للاطلاع على التقرير
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