"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) بالقطاع





وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كورونا) في القطاع: أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 9734 عينة، مها 9673 عينة سلبية و61 عينة إيجابية.





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رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة: اليوم الاثنين إنه تم إجراء 234 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بفيروس (كورونا)، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة.