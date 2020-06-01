نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين







رام الله - دنيا الوطنتستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين الجريمة النكراء المتمثلة بحادثة إطلاق النار على مركبة الزميل المستشار شرحبيل الزعيم عصر اليوم من قبل مجموعة خارجه عن القانون، وذلك توقفة المركبة أمام مكتبة بمدينة غزة.وتؤكد نقابة المحامين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الفعل يشكل جريمة نكراء واعتداء آثم على رجال القانون في فلسطين معتبرة هذا الحدث بمثابة ناقوس خطر يوجب على جهات الاختصاص القيام بفرض القانون لما لهذه الجريمة من آثار سلبيه على امن واستقرار المجتمع ومحاولة لفرض شريعة الغاب وحكم القوة وتجنيب القانون ودولة القانون.وتطالب نقابة المحامين جهات الاختصاص بالقيام بدورها في إلقاء القبض على هذه الثلة الخارجة عن القانون وتقديمهم للعدالة لأخذ المقتضى القضائي المناسب لحجم هذه الجريمة النكراء.وأكدت نقابة المحامين بانها سوف تبقى في متابعة متواصلة ومع جهات الاختصاص لمتابعة التحقيقات حتى يتم القاء القبض على من يقف وراء هذه الجريمة النكراء.من جانبة قال نائب نقيب المحامين الأستاذ عبد العزيز الغلاييني ان جريمة اطلاق النار على الزعيم هو بمثابة اعتداء على العدالة وسيادة القانون وتجاوز للخطوط الحمراء التي تنذر بكارثة أمنية، تستدعي جهات الاختصاص للضرب من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العدالة والمواطن الفلسطيني مؤكدا على دور نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها وسيادة القانون والقيام بواجبتها حتى يتم القاء القبض على منفذي هذه الجريمة الغير مبرر وغير الأخلاقية.