تنويه "مهم" للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها
رام الله - دنيا الوطن
قالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إنها تلفت عناية الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية ؛ بأنها وفقا لما تلقاه قسم الشؤون الثقافية من الإدارة العامة للوافدين بشأن الطلبة الفلسطينيين المتواجدين خارج مصر والذين ينطبق عليهم قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ببدء امتحاناتهم اعتبارا من ١-٧-٢٠٢٠ حضورياً وتحريرياً؛ بتأجيل امتحاناتهم للدور الثاني لكونهم خارج مصر خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها على (فيسبوك): أنه يرجى على الطلبة الفلسطينيين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية ممن ينطبق عليهم قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سرعة ارسال بياناتهم الشخصية خلال أسبوع من تاريخه تشتمل على الإسم الرباعي والجامعة والكلية والفرقة الدراسية مع هاتف للتواصل وذلك على ايميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة [email protected]، "ليتسنى لنا مخاطبة الجهات المسؤولة طلباً لتأجيل الامتحانات للدور الثاني حفاظاً على مستقبلهم الأكاديمي".
قالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إنها تلفت عناية الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية ؛ بأنها وفقا لما تلقاه قسم الشؤون الثقافية من الإدارة العامة للوافدين بشأن الطلبة الفلسطينيين المتواجدين خارج مصر والذين ينطبق عليهم قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ببدء امتحاناتهم اعتبارا من ١-٧-٢٠٢٠ حضورياً وتحريرياً؛ بتأجيل امتحاناتهم للدور الثاني لكونهم خارج مصر خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها على (فيسبوك): أنه يرجى على الطلبة الفلسطينيين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية ممن ينطبق عليهم قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سرعة ارسال بياناتهم الشخصية خلال أسبوع من تاريخه تشتمل على الإسم الرباعي والجامعة والكلية والفرقة الدراسية مع هاتف للتواصل وذلك على ايميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة [email protected]، "ليتسنى لنا مخاطبة الجهات المسؤولة طلباً لتأجيل الامتحانات للدور الثاني حفاظاً على مستقبلهم الأكاديمي".
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