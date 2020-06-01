دولي

إيران تحذر من موجة ثانية من فيروس (كورونا)

إيران تحذر من موجة ثانية من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، من موجة ثانية وأشد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تعصف بالبلاد إذا تجاهل المواطنون الإرشادات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال نمكي، وفق (روسيا اليوم): "تفشي الفيروس لم ينته بعد وربما يعود في أي لحظة أقوى من ذي قبل، إذا لم يحترم الناس التدابير الصحية... فلنعد أنفسنا للوضع الأسوأ".


وأضاف نمكي: "لا يزال أمامنا طريق طويل في حربنا ضد الفيروس، ولابد من احترام جميع التدابير الصحية".

وبدأت اإيران، وهي واحدة من أشد البلاد تضررا من الفيروس في المنطقة، تخفيف إجراءات العزل العام في أبريل بعد انخفاض في أعداد الوفيات.

وسجلت إيران 154 ألفا و445 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى اليوم الاثنين بزيادة قدرها 2979 حالة عن اليوم السابق. كما سجلت 81 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 7878.

وعاد موظفو الحكومة إلى العمل وفُتحت المساجد لأداء الصلاة يوميا منذ يوم السبت الماضي في إطار تخفيف إجراءات العزل العام.

لكن السلطات اضطرت إلى معاودة فرض قيود في إقليمي خوزستان وسيستان وبلوخستان الجنوبيين في منتصف مايو أيار بعد زيادة طفيفة في عدد الحالات هناك.

أخبار ذات صلة

اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة

اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة

الكرملين: موسكو لم ولن تتدخل أبدا بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة

الكرملين: موسكو لم ولن تتدخل أبدا بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة

تفتيش دقيق ومراقبة كل 15 دقيقة.. ماذا يخشى المحققون من الشرطي المتهم بقتل فلويد؟

تفتيش دقيق ومراقبة كل 15 دقيقة.. ماذا يخشى المحققون من الشرطي المتهم بقتل فلويد؟

تسجيل أكبر زيادة بالإصابات بـ (كورونا) في الصين منذ أسابيع

تسجيل أكبر زيادة بالإصابات بـ (كورونا) في الصين منذ أسابيع

(والا) الإسرائيلي: شهر على موعد الضم ونتنياهو يحتفظ بالخرائط كَسِر

(والا) الإسرائيلي: شهر على موعد الضم ونتنياهو يحتفظ بالخرائط كَسِر

عشرات الإصابات الجديدة... (مراقب الدولة) يفتح تحقيقًا واسعًا حول أزمة (كورونا) بإسرائيل

عشرات الإصابات الجديدة... (مراقب الدولة) يفتح تحقيقًا واسعًا حول أزمة (كورونا) بإسرائيل

الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل

الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل

إثيوبيا ترد على احتجاج السودان: لا يُوجد سبب للدخول في عداء

إثيوبيا ترد على احتجاج السودان: لا يُوجد سبب للدخول في عداء

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل &#34;عسقلان&#34; مجدداً

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير جنازرة إلى عزل "عسقلان" مجدداً

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

نقابة المحامين تستنكر جريمة إطلاق النار على مركبة المستشار الزعيم وتطالب باعتقال المنفذين

تنويه &#34;مهم&#34; للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

تنويه "مهم" للطلبة الفلسطينيين الدارسين بمصر والمتواجدين خارجها

أبو شرار يطلع الرئيس عباس على تطورات سير العمل في السلطة القضائية

أبو شرار يطلع الرئيس عباس على تطورات سير العمل في السلطة القضائية

جمعية رجال الأعمال بغزة تستنكر إطلاق النار على الاستشاري شرحبيل الزعيم

جمعية رجال الأعمال بغزة تستنكر إطلاق النار على الاستشاري شرحبيل الزعيم

وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

وكيل وزارة الخارجية تطلع سفير نيكاراغوا لدى فلسطين على آخر التطوات السياسية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بطرد رسام كاريكاتير برتغالي

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بطرد رسام كاريكاتير برتغالي

طولكرم: الشرطة تقبض على ثمانية أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة

طولكرم: الشرطة تقبض على ثمانية أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة

منوعات

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ&#34;كورونا&#34;

حقيقة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا"

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس &#34;كورونا&#34;

إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس "كورونا"

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

قصي خولي يصدم جمهوره بشعر طويل ومكياج

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا لأحد المشردين

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

وفاة الفنانة السورية هيام طعمة

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية بالقلب

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بطريقة غير متوقعة

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل &#34;لا كاسا دي بابل&#34;؟

هل قامت أمل العوضي بشراء تهنئة بطل "لا كاسا دي بابل"؟

عربي

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

(كورونا): 719 إصابة جديدة بالكويت و1523 بقطر

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)

أول دولة عربية تدرس إلغاء احتفالات عيد الأضحى بسبب (كورونا)

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

شاهد.. لبنان: تُجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن