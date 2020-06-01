الرئيس عباس: نقدم الدعم المطلق للسلطة القضائية ونوفر الإمكانيات للنهوض بها

أكد الرئيس الفلسطيني، محمد عباس، أنه يقدم الدعم المطلق لسلطة القضائية، ويعمل على توفير الامكانيات المتاحة للنهوض بها الى المستوى المطلوب، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.



جاء ذلك، خلال لقاءه رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، الذي أطلع الرئيس عباس على تطورات سير العمل في السلطة القضائية، وتداعيات حالة الطوارئ.



كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل آليات النهوض بالأداء القضائي وتسريع الوصول للعدالة.

















رام الله - دنيا الوطن